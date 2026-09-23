Catalá, dispuesta a colaborar tras el cierre del Principal: "Espero que Diputació nos plantee un proyecto"

Archivo - Imagen del Teatro Principal de València. - DIPUTACIÓN DE VALENCIA - Archivo

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha mostrado este miércoles su disposición a colaborar "en todo lo que sea necesario" para afrontar el cierre del Teatro Principal de esta ciudad. Así, ha indicado que espera que la Diputació de València, titular del inmueble, plantee un proyecto" para actuar en este recinto y posibilitar su reapertura y ha dicho que "a partir de ahí ya se verá".

Catalá ha precisado que ella tuvo conocimiento "el lunes por la noche" del cierre del Teatro Principal "por seguridad" y "de forma inmediata" y de la necesidad de reubicar su programación después de que la corporación provincial hubiera recibido un informe pericial que determina que el edificio presenta deficiencias estructurales y funcionales, entre ellas no cumplir los requisitos para garantizar una evacuación eficiente en caso de emergencia.

Asimismo, ha asegurado que desde ese momento lo que ha hecho ha sido "colaborar al máximo posible, junto con la Generalitat, para reorganizar todas las visitas escolares que habían durante esta semana" al teatro Principal y "toda la programación completa".

La primera edil ha hecho estas declaraciones tras participar en el IBM Technology Day Valencia con motivo del Centenario de IBM en España, preguntada por esa circunstancia y por si el Ayuntamiento de València está dispuesto a colaborar en la adecuación del recinto atendiendo a la petición de colaboración que el presidente de la Diputació, Vicent Mompó, ha hecho hacia otras instituciones para rehabilitar el inmueble y poder abordar su reapertura.

"Yo me enteré de esta situación el lunes por la noche. Me hicieron saber el lunes por la noche que al día siguiente había una rueda de prensa" tras haberse "recibido un informe muy preocupante" que llevaba a que ese espacio teatral "se tenía que cerrar", ha explicado la responsable municipal.

María José Catalá ha remarcado que "de lunes por la noche a hoy miércoles" lo que ha hecho ha sido "colaborar al máximo posible, junto con la Generalitat, para reorganizar todas las visitas escolares que habían durante esta semana" al Principal y "toda la programación completa".

"Hemos acogido gran parte de la programación. Y me consta que la Generalitat también ha hecho mucho esfuerzo acogiéndola en la sala Martín y Soler, en el Palau de les Arts", ha agregado la alcaldesa, que ha manifestado a continuación: "A partir de ahí, obviamente, estamos totalmente dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario".

No obstante, Catalá ha añadido que se necesita "un poquito de tiempo". "Claro, me enteré el lunes por la noche y estamos a miércoles. He podido hacer lo que he podido hacer, que ha sido reprogramar y colaborar en reprogramar toda la programación", ha apostillado. "Espero que la Diputació, que seguro que así lo hace, nos plantea un proyecto", ha continuado y ha señalado que "a partir de ahí ya se verá".

María José Catalá ha comentado, asimismo, que en la anterior legislatura "ya había indicios" de que el Teatro Principal de València necesitaba "un tratamiento intensivo", por lo que ha indicado que ahora no le sirven "las críticas de la oposición" ante la situación actual del recinto y cierre.

"NO VIENE DE NUEVAS"

"Sé que en la anterior legislatura, podemos acudir a la hemeroteca, ya había indicios de que había que hacerle un tratamiento intensivo, un informe y un proyecto al Teatro Principal.

Así que tampoco me sirven las críticas de la oposición", ha aseverado la alcaldesa de València, que ha insistido en que se acuda "a la hemeroteca para conocer" esto y que "esta situación no viene de nuevas" porque "ha venido sufriendo el Principal durante muchos años". "Es un edificio histórico de alto valor en el centro de la ciudad y requiere una inversión importante", ha apuntado.