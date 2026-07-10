Catalá, sobre los mensajes entregados a la jueza de la dana: "Acredité que el Ayuntamiento estuvo al pie del cañón"

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios durante el acto conmemorativo del XXIX Aniversario de Miguel Ángel Blanco, en el Parque de Miguel Ángel Blanco, a 10 de julio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado que con su declaración ante la jueza que investiga la gestión de la dana, la documentación y los registros de llamadas y mensajes que ha aportado a la causa acreditó "que el Ayuntamiento de València estuvo al pie del cañón desde primera hora de la mañana".

Así lo ha manifestado tras asistir al acto conmemorativo del XXIX Aniversario Miguel Ángel Blanco, preguntada por los mensajes que intercambió con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, antes de la medianoche cuando él ya auguraba "muchos muertos" --aportados por Catalá voluntariamente tras declarar este miércoles como testigo ante la jueza de Catarroja-- y cuestionada sobre si se podría haber actuado antes ante la emergencia.

Catalá ha contestado que no le corresponde "hacer valoraciones" sobre este punto, que no las hizo al comparecer como testigo en sede judicial ni lo hará fuera del juzgado. "Colaboré con el procedimiento, todo lo que pude, entregué voluntariamente toda la documentación que se me pidió, porque no estaba obligada a hacerlo, incluido los grupos de WhatsApp, mi listado de llamadas telefónicas, y acredité que el Ayuntamiento de València estuvo al pie del cañón desde primera hora de la mañana".

La alcaldesa ha defendido que, en las inundaciones del 29 de octubre de 2024, València fue "uno de los pocos municipios" que convocó su centro de coordinación operativa municipal (Cecopal) "a los minutos de haberse declarado la alerta roja" y estuvo "al lado de los vecinos y las vecinas de València".

"INDEFENSIÓN" POR LA FILTRACIÓN DE MENSAJES

Asimismo, ha lamentado que le genera "una sensación un poco de indefensión" ver filtrados en medios de comunicación los mensajes que entregó del grupo de WhastApp de los concejales del Ayuntamiento, con conversaciones "entre personas que no están investigadas".

Además, Catalá ha subrayado su "absoluto respeto al procedimiento judicial" pero ha añadido que cree que "hay cuestiones que se deberían incorporar a la causa" y ha cuestionado "por qué no se han pedido los grupos de WhatsApp de los ayuntamientos" con los mayores números de fallecidos. "No sé si se han pedido grupos de WhatsApp y llamadas telefónicas al resto de alcaldes. No digo que se haga, digo que se hizo conmigo", ha agregado.

También se ha referido a "grupos de WhatsApp, por ejemplo, entre miembros del Cecopi del Gobierno", donde la alcaldesa considera que "hay cuestiones que sí que interesan y van más allá del salseo". "Me gustaría que alguien se replanteara que igual deberían constar por el único motivo de efectivamente contribuir al procedimiento y saber toda la verdad", ha señalado.

Preguntada por cuál cree que es el motivo para que le pidan a ella los mensajes y no a estos miembros del Cecopi, ha respondido: "Porque soy la alcaldesa de València, porque viene un año electoral". Así, Catalá ha recalcado que estos mensajes no los pidió la magistrada sino los abogados en la causa. "Igual hay alguna voluntad más allá de saber la verdad del procedimiento, no lo sé, cada uno sabrá por qué se me piden a mí y no a otros".

Respecto a los mensajes de WhatsApp en los que el concejal Jesús Carbonell sugiriese pasar al nivel 3 de emergencia y por qué cree que no se activó, Catalá ha remarcado que ni ella ni el edil son responsables de su activación. "El nivel 3 de emergencia se tenía que haber solicitado y solo se tenía que solicitar por parte de la Generalitat o de la delegada del Gobierno. Y no se solicitó. Nosotros no éramos responsables", ha indicado.