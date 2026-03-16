Catalá se muestra "absolutamente respetuosa" con la decisión del TSJCV de rechazar investigar a Mazón por la dana

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá (2d), y el alcalde de Madrid, Jose Luis Martínez Almeida, tras la firma del protocolo para la creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos, a 16 de marzo de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, se ha mostrado "absolutamente respetuosa" con la decisión del pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de rechazar por unanimidad investigar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios junto con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el Ayuntamiento de València tras la firma del protocolo para la creación de la Red de Destinos Turísticos Urbanos y antes de presenciar la 'mascletà'.

"Siempre hago la misma valoración y la hubiera hecho en cualquier caso y, por tanto, me mantengo en mi respeto absoluto a la acción de la justicia, a los procedimientos judiciales", ha argumentado la primera edil, que ha sostenido que este "respeto" lo mantiene "siempre, tanto si la persona perjudicada o beneficiada es de mi partido o si no lo es". De hecho, ha considerado que la clase política debería "de asumir que esa es la actitud correcta en estos casos".

En la misma línea, el alcalde de Madrid ha rechazado valorar la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana: "Ni me pronuncié cuando la jueza de Catarroja elevó la exposición razonada al TSJ ni me voy a pronunciar ahora".

Según el responsable municipal, "a la justicia hay que dejarla trabajar con tranquilidad". "Habla por sus resoluciones judiciales y uno podrá estar en desacuerdo, pero en todo caso tendrá que acatarla. Creo que es lo que hay que hacer con este auto del Tribunal Superior de Justicia", ha zanjado.