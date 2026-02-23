Catalá, "muy contenta" de la Crida 2026, destaca que la seguridad funcionó y avanza mejoras en megafonía y pantallas

Imagen de la Crida de las Fallas 2026 en la ciudad de València. - Eduardo Manzana - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este lunes que está "muy contenta" y "muy orgullosa" de la Crida de las Fallas 2026, el acto celebrado este domingo en la ciudad con el que se da inicio a estas fiestas y a través del cual sus falleras mayores llamaron a participar en ellas. La primera edil ha destacado que "fueron más de 100.000 personas" las que asistieron a esta cita y ha resaltado que "el dispositivo policial funcionó perfectamente".

La responsable municipal ha indicado que aunque fue todo bien y está "muy contenta", se ha tomado nota con el fin de "mejorar" algunos aspectos para la Crida del año que viene y ha citado entre ellos "la megafonía", además de avanzar que para 2027 se instalarán "más pantallas" para que los asistentes puedan seguir el acto.

"El año que viene, por supuesto, mejoraremos la megafonía" e "instalaremos más pantallas. Es verdad que hemos anotado cuestiones a mejorar, siempre se hace en estos casos", ha dicho, a la vez que ha insistido en señalar que se siente "muy orgullosa de la Crida de 2026".

María José Catalá ha asegurado, asimismo, que esta fue una convocatoria "muy valenciana" y "una manera de decirle al mundo qué es lo que puede esperar de València".

"Nosotros queremos que toda la gente que trabaja en la Crida, que trabaja en el concepto Crida, sea valenciana. Todo el elenco de artistas que crearon esa maravilla ayer por la noche, era valenciano. Es un producto cien por cien valenciano", ha manifestado.

La alcaldesa ha insistido que esa "es una manera de decirle al mundo qué es lo que pueden esperar de Valencia y de los valencianos". "Pueden esperar elegancia, pueden esperar pólvora, pueden esperar color, arte y música. Creo que es la mejor forma de decirle al mundo que son las Fallas", ha añadido.

"COMPONENTE ARTÍSTICO Y ELEGANTE"

La primera edil ha resaltado también que se ha trabajado "mucho" para "evitar el botellón" en esta celebración, para "evitar trasladar una imagen de fiesta sin control", y para "incorporar el componente artístico y elegante". "Y creo que lo hemos conseguido", ha subrayado.

"El año pasado fue la Crida del 'Xiqueta Meua', que será inolvidable para todos los valencianos. Y este año ha sido la Crida del 'foc' --fuego--, el preludio de un año muy especial: el año en el que cumplimos diez años como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad" con las Fallas "y el año en el que seremos Catedral de la Pólvora", algo que "tiene bastante que ver con el concepto foc". Catalá ha aludido así al lema bajo el que se ha desarrollado la Crida de 2026, [fók].