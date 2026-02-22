Una 'Crida' de “esperanza” llama a abrir València al mundo con las Fallas 2026: "La ciudad está a punto de despertar”

Crida de las Fallas 2026 - Eduardo Manzana/Europa Press

VALÈNCIA 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una 'Crida' de “esperanza” ha llamado este domingo a abrir València al mundo, una ciudad que está “a punto de despertar” para llenar de “magia” sus calles y convertirlas en un “museo vivo” durante el mes de marzo, en una fiesta en la que “todos tenemos cabida”. “Las Fallas son la manera de demostrar cuánto queremos a València”.

Así lo han destacado las falleras mayores de 2026, Carmen Prades y Marta Mercader, en el acto de la 'Crida', celebrado en las Torres de Serranos, durante el que han proclamado que no hay “nada más grande que ser fallero”, han reivindicado la ‘germanor’ y han clamado para que la pólvora “solo se use para las mascletaes y los castillos” de fuegos artificiales y para que “la única explosión sea la de color de nuestra indumentaria”.

El acto protocolario ha comenzado a las 20.00 horas, tras un espectáculo previo. Sin embargo, desde horas antes miles de personas se han congregado ante las Torres de Serranos para aguardar el inicio del evento que cada año marca el inicio de las fiestas.

Sobre las 19.00 horas han comenzado a llegar las diferentes autoridades, entre ellas el 'president' de la Generalitat, Juanfran Perez Llorca, y la alcaldesa de València, María José Catalá. Minutos después lo han hecho las falleras mayores y sus cortes de honor, que han aguardado bajo las Torres para seguir mediante una pantalla el espectáculo previo.

Poco antes de las 20.00 horas han comenzado a subir a la tribuna. En ese momento ha comenzado la parte protocolaria del acto, en que la alcaldesa ha entregado las llaves de la ciudad a las falleras mayores.

ESPECTÁCULO

El espectáculo, bajo el lema '[fók]' y con sello totalmente valenciano, ha llamado a disfrutar de las próximas Fallas con pirotecnia muy "visual" y de "efectos" que ha ofrecido en algunos momentos una experiencia inmersiva, música en directo por parte de la Banda Sinfónica Municipal y con la voz de la cantante Lorena Calero, coreografía de la mano de Álvaro Cuenca y el toque de Betto García en el diseño y el vestuario.

Con el fuego como protagonista, el montaje ha sido un "gran preludio" a los discursos de las falleras mayores y ha mantenido "la misma línea de trabajo" seguida el año pasado, aunque con novedades. Una de ellas es que la pirotecnia ha jugado una parte importante dentro del espectáculo y parte del material pirotécnico se ha disparado desde el propio Puente de Serranos. María José Lora, responsable de Pirotecnia Caballer FX Global Foc, se ha convertido en la primera mujer en disparar los fuegos artificiales de la 'Crida'.

[fók] ha ofrecido "un lienzo en blanco donde empezar a crear una experiencia colectiva" que ha dado paso a las palabras de Prades y Mercader para invitar a disfrutar de las Fallas 2026 tras recibir las llaves de la ciudad. Para asegurar que [fók] llegara a todo el público se han instalado seis pantallas gigantes: dos próximas a este monumento; otras dos más alejadas, hacia Na Jordana y hacia Delegación del Gobierno; otra al otro lado del puente, en el entorno de la iglesia de Santa Mónica, y otra en la plaza de la Crida.

((Seguirá ampliación))