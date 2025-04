Catalá, "muy decepcionada" al no haber sido invitada a la visita de Puente a las obras del canal de acceso en València

Cree una "deslealtad institucional muy preocupante" no contar con el Ayuntamiento y la Generalitat, que "cofinancian" el proyecto

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), se ha mostrado este miércoles "muy decepcionada" tras haber conocido "por los medios de comunicación" la visita del ministro de Transportes y Movilidad, Óscar Puente, a las obras del canal de acceso ferroviario en esta ciudad y no haber sido invitada como máxima responsable de una de las instituciones, el consistorio de la capital valenciana, que cofinancie este proyecto.

Asimismo, ha criticado que a la Generalitat, que también sufraga esta actuación, tampoco le haya sido comunicada esta convocatoria y ha considerado que esto supone una "deslealtad institucional muy importante".

Catalá se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), al aludir a esa visita de Puente.

La primera edil ha hablado de la "excelente relación" entre el consistorio y la APV, además de valorar la "buena" y "leal colaboración" que mantienen y señalar, tras mencionar inversiones impulsadas de manera conjunta, que "así se construye".

"Es una forma de trabajar que hace que los ciudadanos se vean satisfechos", ha dicho, a la vez que se ha referido a la visita, este miércoles en València, del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible a las obras canal de acceso ferroviario.

"No puedo decir lo mismo respecto a la visita del ministro Óscar Puente a las obras del canal de acceso porque hemos conocido esta visita por los medios de comunicación. No hemos sido invitados ni el Ayuntamiento ni la Generalitat a pesar de cofinanciar las obras", ha expuesto Catalá.

La responsable municipal ha precisado que "el Ayuntamiento de Valencia destina en un año 28 millones de euros al canal de acceso", una cantidad que "representa en el conjunto de la obra el 25% del costo" y que se suma a "otro 25% de la Generalitat y al 50% del Gobierno de España".

María José Catalá ha insistido en su crítica y ha considerado "una deslealtad institucional muy preocupante que una obra cofinanciada por el Gobierno de España, la Generalitat y el Ayuntamiento de València tenga una visita sin avisar a las instituciones que están cofinanciando la obra".

La alcaldesa ha indicado que la "relación personal" entre ella y Óscar Puente "siempre ha sido muy adecuada", pero le ha transmitido un "mensaje muy claro" para comunicarle que lamenta "muchísimo esta falta de respeto institucional al Ayuntamiento de Valencia y también a la Generalitat" al no haber sido convocados a su visita a las obras del canal de acceso.

"NO ES PROPIO DEL GOBIERNO DE ESPAÑA"

"Lamento que su visita no sea comunicada a las instituciones del territorio. Lamento que esto pase así. No es propio del Gobierno de España. No es propio de quien quiere construir infraestructuras del futuro y trabajar en un marco de colaboración institucional", ha añadido la primera edil, que se ha mostrado "muy decepcionada".

Catalá ha aseverado que le parece "bien que cualquier persona vaya a hacerse la foto" y ha destacado que "eso es lo que va a pasar hoy", al tiempo que ha subrayado el "esfuerzo muy importante" que para el consistorio de la capital valenciana supone destinar "28 millones de euros" al citado proyecto.

SOTERRAMIENTO DE SERRERÍA

A continuación, ha señalado que "aprovechando la presencia en València" del ministro de Transportes le hubiera gustado haber podido preguntarle "personalmente" por el soterramiento de las vías de Serrería, para que "nos diera algo de luz sobre la posibilidad de abordar el proyecto".

"Me gustaría porque desde septiembre tiene toda la documentación que nos pidió el ministerio y no hemos recibido respuesta. Entiendo y comprendo perfectamente que la dana ha supuesto para todas las administraciones un cambio de la hoja de ruta en muchísimas cuestiones, pero ya que tiene tiempo para visitar las obras del canal de acceso, imagino que habrá tenido tiempo para revisar la documentación y para respondernos hoy si vamos a abordar, si nos va a llamar, si vamos a poder vernos, si vamos a poder cofinanciar, como lo hemos hecho con las obras del canal de acceso, unas obras fundamentales para la fachada marítima de la ciudad como el soterramiento de las vías de Serrería", ha planteado Catalá.

En esta línea, ha indicado que esta es una actuación "fundamental para el PAI del Grao, para la prolongación del antiguo cauce del río y su llegada a la fachada marítima, y para el desarrollo de esta zona de la ciudad". "Así que me gustaría que, al menos ya que no tenemos el placer de acompañarle y no tiene el gusto de invitarnos, que tenga la amabilidad de respondernos", ha apostillado la primera edil.