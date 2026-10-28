Catalá pide una auditoría del sistema ferroviario: "Los españoles no merecen tener miedo de coger un tren"

La alcaldesa de València, María José Catalá, atiende a los medios tras el minuto de silencio. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado que el sistema ferroviario español "requiere una auditoría completa de la seguridad de los ciudadanos", al tiempo que ha exigido "respuestas veraces, transparentes y honestas a lo que ha pasado hoy", en el accidente ferroviario en Urda (Toledo).

Así lo ha manifestado la primera edil, en declaraciones a los medios, tras el minuto de silencio en recuerdo de las víctimas que se ha llevado a cabo a las 20.00 horas ante las puertas del Ayuntamiento de la capital del Turia.

"Para nosotros este es un golpe duro también, es un golpe durísimo en todos los sentidos. Yo creo que los españoles no merecen esto. Los españoles no merecen tener miedo de coger un tren para ir a trabajar, ni merecen estar pendientes de si sus hijos llegan o no llegan cuando se van o se desplazan por motivos laborales profesionales o académicos. No es el país que hemos construido ni es el país que con mucho esfuerzo pelearon nuestros abuelos ni el sistema público que entre todos nos hemos dado. Esto no puede seguir así", ha aseverado.

Para Catalá, "la serenidad no implica silencio y el respeto no implica silencio". "Y, por tanto --ha continuado-- con todo el respeto al momento, también es oportuno y necesario decir que nuestro sistema ferroviario requiere una auditoría completa de la seguridad de los ciudadanos y que necesitamos respuestas veraces, transparentes y honestas a lo que ha pasado hoy. Todos los españoles merecen esas respuestas".

La alcaldesa --que ha revelado que el accidente le toca "muy personalmente", ya que habló con "una compañera y amiga hace apenas 15 días y a estas horas" no sabe dónde está-- se ha unido a la "desazón de tantas personas, tantos amigos que están sufriendo por gente que todavía no sabemos dónde está o que lamentablemente ya no están".

"Soy una española más que hoy siente desazón, incredulidad y shock, pero pero también que se une a tantas y tantas personas que buscan respuestas y que buscan algo importante, que es sentirse seguro si coge un tren. Eso es fundamental", ha finalizado.