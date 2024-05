Catalá pide colaboración ciudadana para localizar al conductor fugado tras atropellar a un niño

VALÈNCIA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha hecho una llamada a la colaboración ciudadana para encontrar al conductor que se dio a la fuga tras atropellar este domingo a un menor de 8 años, que continúa ingresado en "situación crítica". "Esperamos que pronto sea detenido y, sobre todo, que cumpla con las consecuencias de este hecho que desde luego es absolutamente reprobable", ha declarado.

La Policía Local continúa buscando al conductor que atropelló al niño cuando cruzaba un paso de peatones con el semáforo en verde para los viandantes, este domingo por la tarde en la avenida Hermanos Machado con camino de Moncada. El fugado se marchó en dirección a la V-30 con la pista de Ademuz a bordo de su vehículo, un BMW serie 3 de color gris con un retrovisor roto.

Catalá, tras una visita a la pedanía de La Punta, ha explicado que el Ayuntamiento está utilizando todas las vías a su alcance para localizar al conductor. Además, ha remarcado que la Policía Local dispone de una imagen del vehículo en la que no se aprecia la matrícula.

Sobre si se plantea adoptar medidas ante la velocidad que toman los vehículos en la Ronda Norte, la primera edil ha anunciado que analizarán "qué ha pasado" y qué acciones se pueden implantar. "A veces no fallan los servicios públicos, no falla la señalética, no falla nada; simplemente lo que falla es el civismo ciudadano y la conducta cívica", ha puntualizado.

En cualquier caso, ha abogado por "intentar darle una pensada a la velocidad que se coge en la Ronda Norte", que "evidentemente es un núcleo de población muy consolidado y preocupa muchísimo que se cojan esas velocidades y, sobre todo, que haya esta sensación de falta de seguridad".