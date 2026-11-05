Catalá pide a Delegación que "mueva ficha" con Acampada y no descarta acciones legales para recuperar la plaza

Archivo - La alcaldesa de València, María José Catalá, en imagen de archivo - ROBER SOLSONA-EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha pedido a la Delegación del Gobierno que "mueva ficha" con la Acampada instalada en la plaza de la ciudad y ha avanzado que no descarta medidas judiciales para recuperar la "normalidad".

Catalá se ha pronunciado en estos términos en una entrevista concedida a À Punt radio, recogida por Europa Press, al ser preguntada por los próximos pasos a dar si la Acampada no abandona la Plaza del Ayuntamiento, donde lleva un mes instalada.

La primera edil ha afirmado que entiende la "sensibilidad" que hay por la vivienda, pero ha afirmado que "ya es tiempo de recuperar la normalidad". Por este motivo, ha pedido a Delegación de Gobierno que "mueva ficha" al respecto, al tiempo que ha avanzado que no descartan acciones judiciales.

"Ahora ya, después de lo de Madrid --la plaza se ha desalojado--, toca recuperar la plaza de todos, que es lo que toca. Hay personas y daños colaterales que tienen que hacer su marcha, que tienen pérdidas y no podemos mantenerlo", ha dicho.

En esta línea, ha incidido: "La plaza es de todos y hay que intentar que el comercio de proximidad pueda llegar a las cifras con las que acaba el año y que para pequeños comerciantes les da la vida. Todo el mundo tiene derecho a acabar bien el año y, para ello, la campaña de Navidad es súper importante", ha dicho.

La alcaldesa ha destacado que las floristerías de la plaza y el pequeño comercio les han transmitido que necesitan hacer su campaña de Navidad con normalidad, "que a veces salvan así los números", ha señalado.

El asunto de la vivienda, ha puntualizado, es competencia impropia del Ayuntamiento y es un debate que se ha producido en toda la nación. "Es cierto que pienso que todos debemos ponernos al día", ha afirmado, para agregar que "nosotros, en tres años y medio, hemos puesto en marcha 1.000 viviendas públicas de diferente tipología, hemos multiplicado por siete el alquiler social, hemos subido las ayudas al alquiler, y hemos puesto en marcha PAIs bloqueados", ha enumerado. "La vivienda no es algo que solo depende de Valencia. Sino también del Gobierno y de la Generalitat", ha recordado.

Respecto al Ejecutivo, Catalá ha lamentado que el balance del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda es "muy decepcionante". "Todas las iniciativas que ha prometido en materia de vivienda, no las ha cumplido".

"Nuestro país --ha añadido-- vive una situación difícil. Lleva desde 2023 sin presupuestos del Estado y, por contra, el Ayuntamiento siempre los ha aprobado en tiempo y forma. Si no hay presupuestos no podemos destinar dinero a vivienda. No hay mantenimiento, no avanzamos", ha advertido.