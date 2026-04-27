Catalá pide a Puente "dejar el bloqueo político" y trabajar en "conjunto" en el soterramiento de las vías de Serrería

La alcaldesa de València, María José Catalá, en una reciente comparecencia ante los medios de comunicación. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que deje el "bloqueo político" y pase "al trabajo conjunto" para poder acometer el soterramiento de las vías de Serrería ya que considera que València "no debe permitirse una cicatriz ferroviaria".

"Me gustaría que pasáramos a la voluntad política de verdad, que dejáramos el bloqueo. Me da la sensación de que es un bloqueo absolutamente político, porque soy una alcaldesa del PP y porque el ministro no es del PP, y creo que esto no es presentable", ha aseverado Catalá este lunes, en declaraciones a los medios, tras el desayuno informativo de Forum Europa Tribuna Mediterránea.

El Partido Popular anunció este domingo la presentación de un total de seis iniciativas parlamentarias en el Congreso para poner fin al "bloqueo injustificado" que el ejecutivo central mantiene sobre la prolongación sur del túnel de Serrería.

Preguntada por la respuesta del Ministerio de Transportes que sostiene que se trata de "una actuación urbanística" y "no una actuación ferroviaria" y que "acometerla ahora supondría una afección al Corredor Mediterráneo", la alcaldesa se ha mostrado sorprendida porque dentro de sus competencias urbanísticas esté Adif y cree que el Ministerio "no ha estado excesivamente acertado en sus declaraciones".

En este sentido, la primera edil ha pedido al Ministerio que "sea claro" con esta cuestión ya que considera que se está paralizando este proyecto por "motivos políticos" y no "técnicos": "En Bilbao, en Hospitalet, en otras zonas de España se están realizando operaciones muy similares por importes de 1.500 millones de euros y creo que València no merece menos", ha apuntado.

"La verdad es que me gustaría que el Ministerio estuviera a la altura de las circunstancias y, si realmente es una situación puntual o una dificultad puntual derivada por las obras del Corredor Mediterráneo, me gustaría que pudieran atender las cantidad de veces que he pedido al ministro (Óscar Puente) una interlocución para que me diga si esto es así, porque creo sinceramente que nosotros hemos aportado toda la información, toda la documentación, tenemos en el presupuesto una partida para poder contribuir y colaborar a la cofinanciación de estas obras", ha manifestado.

"VALÈNCIA "NO DEBE PERMITIRSE UNA CICATRIZ FERROVIARIA"

A este respecto, Catalá ha incidido en que València "no debe permitirse una cicatriz ferroviaria en este momento de esas características" y que no se puede "tolerar" que "la expansión del PAI del Grau, la expansión de la ciudad y la conexión de la ciudad con el mar" se haga con "una cicatriz ferroviaria": "Esto es de sentido común, que eso es lo mismo que defiende el Partido Socialista en otros puntos de España, como por ejemplo en Hospitalet o como por ejemplo en otros puntos donde se están haciendo soterramientos", ha expuesto.

En este punto, ha exigido a departamento de Transportes pasar "a la voluntad política de verdad, que dejáramos el bloqueo, que me da la sensación de que es un bloqueo absolutamente político, porque soy una alcaldesa del PP y porque el ministro no es del PP, y creo que esto no es presentable".

"Hay vecinos muy interesados en el desarrollo de la zona, vecinos que están directamente afectados, como los vecinos que forman parte de la Asociación de Peñarroja; vecinos que evidentemente también están muy interesados, como los vecinos de Nazaret", ha indicado Catalá, y ha insistido en que "una cicatriz ferroviaria" en este momento, "con la tecnología, con los avances en los planes urbanísticos, no es de recibo".

Por ello, ha considerado que el ministro "debería ser mucho más receptivo, dejar el bloqueo político y pasar al trabajo conjunto, que es lo que yo le pido, trabajo conjunto", ha indicado la primera edil, y ha añadido: "Yo estoy absolutamente dispuesta a sentarme, a hacer una comparecencia conjunta con el ministro, que es el responsable; a explicarle a la gente dónde tenemos la dificultad, cuánto va a durar la dificultad, dónde termina la dificultad, cómo vamos a enfocar los estudios previos".

En esta línea, ha planteado que si la dificultad en las obras es temporal "¿por qué no podemos empezar con los estudios previos?". "Si yo tengo además partida presupuestaria para comenzar con los estudios previos ¿vamos a esperar a que finalice las obras del Corredor Mediterráneo para empezar con los estudios previos, unos proyectos que podríamos ir avanzando?", ha subrayado.

"Hay voluntad política, de verdad, podemos avanzar y es lo que planteo y creo sinceramente que esto es importantísimo para València. No es un tema de siglas, es un tema de intereses de la ciudad y la ciudad no puede permitirse en este momento y no debe permitir avanzar con una cicatriz ferroviaria", ha concluido.