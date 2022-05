Catalá pide "transparencia" y contar con el PP en la disolución del Consorcio y Giner ve "poca concreción" en el proceso

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, ha pedido este lunes "transparencia" en el proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007 y ha que se cuente con su formación en este trámite, mientras que el portavoz de Cs en el consistorio, Fernando Giner, ha considerado que hay "poca concreción" en esta nueva etapa que se iniciar y que afecta a la gestión de la Marina de la ciudad.

Este lunes se ha iniciado, con el nombramiento de una comisión liquidadora, el proceso de desaparición del citado consorcio, el organismo formado por las administraciones local, autonómica y central para transformar parte del recinto portuario de la ciudad con el fin de acoger la America's Cup y en la actualidad responsable de la gestión y explotación de la Marina.

La extinción de esta entidad arranca después de que el Gobierno central la abandonara una vez había asumido la mayor parte de la deuda contraída para ejecutar las obras que requería la celebración de la competición de vela y atendiendo a los estatutos establecidos y al compromiso asumido por el Ejecutivo español a este respecto.

La Generalitat y el Ayuntamiento de València han asegurado esta jornada, tras el Consejo Rector en el que se ha inicio la extinción del Consorcio, que mientras se lleva a cabo su liquidación se mantendrá la actividad de la Marina en espera de una nueva fórmula de gestión para este entorno.

Tras el encuentro, la portavoz del PP ha reclamado al alcalde, Joan Ribó (Compromís), que "no ceda en el control de la Marina como hizo en Feria Valencia, cediendo terrenos y control a la Generalitat". Catalá ha afirmado, en un comunicado, que le da "mucho miedo" que sea el primer edil "quien esté negociando la situación del Ayuntamiento de València en el futuro ente que gestione la Marina porque con Ribó negociando València siempre pierde".

"Ha pasado en Feria de Valencia y todos los grandes proyectos", ha dicho la responsable 'popular', que ha citado también "la compra del edificio de Correos, donde no se ha negociado ningún uso municipal". Ha destacado que este inmueble "solo sirve para ser balcón fallero de la Generalitat y hacerle la competencia a Compromís haciendo catering para los amigos".

María José Catalá ha exigido para la liquidación del Consorcio y la búsqueda de la nueva fórmula de gestión "un proceso que sea transparente" y ha reclamado que "se cuente con el PP para tomar la decisión". "Tenemos que trazar una ruta clara con consenso de los grandes partidos políticos y que tenga duración en el tiempo" para que "no sucumba a los cambios de ciclos políticos", ha subrayado. "La Marina es demasiado importante para València", ha apostillado.

La responsable del grupo municipal 'popular' ha considerado que "se ha perdido demasiado tiempo" y ha lamentado que los proyectos en la Marina lleven "encallados cerca de siete años por la falta de diligencia en la gestión", según ha dicho, de los gobiernos local y autonómico.

"Llegamos tarde y se han dejado pasar muchas oportunidades de inversiones en la zona, que hubiera supuesto la generación de empleo y de calidad. Es un enclave único en nuestra ciudad que ha sido abandonado por los actuales gobiernos del Ayuntamiento y la Generalitat", ha censurado, a la vez que ha dicho que estos no han tenido "interés ni han sabido gestionarla".

"ABANDONO ABSOLUTO"

Catalá ha agregado que el ejecutivo municipal --Compromís y PSPV-- "tiene bloqueados y abandonados proyectos vitales para relanzar la Marina". "Siguen sin salida el edificio de los Docks, la antigua estación marítima" y hay "tinglados vacíos", así como "gran parte de las bases de Copa América", ha apuntado, a la vez que ha opinado que esta es "una situación que lleva al abandono más absoluto de lo que debía ser el referente de la innovación en España".

Por su parte, el portavoz de Cs en el Ayuntamiento de València ha lamentado la "poca concreción" de Ribó sobre el futuro de la Marina. "Esperábamos más de esta reunión", ha dicho Giner tras la celebración del Consejo Rector.

"La Marina ha pasado varios meses en un limbo legal mientras se decidía sobre la disolución del Consorcio, y ni aún así han sido capaces la Generalitat o el Ayuntamiento de presentarnos el siguiente modelo de gestión hoy mismo", ha criticado. "Esto se ha convertido en un diálogo de sordos que no hace más que alargarse y provocar incertidumbre a los negocios y las empresas que se ubican allí", ha agregado Giner.

"Me parece una chapuza disolver un organismo sin tener claro cómo va a ser el siguiente modelo. Se han tomado varios meses, pero vuelven igualmente con el día de la marmota: con promesas de seguir dialogando y seguir estudiando", ha resaltado. A su vez, ha preguntado "cuánto tiempo más van a necesitar para ponerse de acuerdo" y "cuánto tiempo más va a tener que estar la Marina en situación de indefinición y sin poder sacar adelante sus proyectos más importantes".

PUERTO AUTONÓMICO

El responsable de Cs ha manifestado también que el "inquieta especialmente" la idea de la Generalitat de "gestionar la Marina como un puerto autonómico". "Espero que Ribó no se esté planteando ceder todo el enclave a la Generalitat", ha señalado, tras lo que ha opinado que eso sería un "nuevo fracaso" del Ayuntamiento.

"No es la primera vez que de manera incomprensible cede uno de nuestros vectores más estratégicos. Ya lo vimos con Feria Valencia y con el edificio de Correos. Desde Cs vemos innegociable que València participe también del nuevo órgano", ha insistido Giner.

"Está claro que aquí cada uno va a la suya y nadie está pensando en València. Ribó no tiene un proyecto definido y sospecho que la demora en tomar decisiones viene porque cada uno está pensando en su beneficio político y no en el futuro de la ciudad. El alcalde a este paso nos va a dejar una València totalmente en manos de la Generalitat. A este ritmo, no quiero ni pensar qué puede pasar el día que el gobierno local y autonómico sean de distinto signo", ha concluido.