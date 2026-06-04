Catalá recalca que "nunca" ha pedido desalojar la acampada y critica que Delegación le "vuelque" sus competencias

VALÈNCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha recalcado que "nunca, nunca" ha pedido el desalojo de los docentes acampados en la Plaza de la Virgen, sino que ha reclamado a Delegación de Gobierno que tomara "alguna medida" para hacer compatible la protesta con la celebración del Corpus, pero "sin especificar cuál", y "se han negado". "Yo sé cuál es mi competencia, la asumo y la ejerzo y quien no sepa cuál es su competencia, no la asuma y no la ejerza, que no me vuelque a mí absolutamente todo yo", ha afeado a la delegada Pilar Bernabé.

Catalá, en declaraciones a los medios de comunicación, ha vuelto a realizar una llamamiento al diálogo y ha subrayado que el Ayuntamiento, como coorganizador de 'la festa grossa' sigue trabajando con Amics del Corpus y con representantes del Arzobispado en un "plan B" por si hay que hacer algún cambio en la programación ante la reubicación de los acampados --que decidieron este miércoles mover su situación para facilitar la celebración-- ya que el nuevo espacio donde se han instalado coincide con el punto de instalación de ambulancias y de evacuación de emergencias previsto para el concierto.

En ese sentido, ha agradecido "mucho el gesto" de la comunidad educativa de "reubicarse temporalmente" en la misma Plaza para "intentar hacer compatible los actos del Corpus con su reivindicación". No obstante, ha indicado que seguirán manteniendo conversaciones para "ver en qué punto esa ubicación puede dificultad o requiere que hagamos nosotros algún cambio de programación", ha dicho, y ha abogado por ver esa organización "acto a acto".

Por contra, ha criticado la voluntad del PSPV de "volcarle todas las competencias habidas y por haber" cuando se trata de una huelga educativa autonómica. "No soy alcaldesa, consellera y delegada de Gobierno, con todo el cariño del mundo: soy solo alcaldesa y con las competencias de una alcaldesa", ha dicho y ha ironizado: "Por tanto, no se me pueden volcar todas las competencias: las de negociar con los manifestantes de una huelga autonómica, las de resolver temas de altercados y orden público y también las de gestionar el Ayuntamiento de València", ha manifestado. "Todos comprendéis cuál es mi marco", ha insistido.

Al respecto, ha incidido en que trasladaron en una carta a Delegación de Gobierno que tenía que "tomar medidas" pero "no dijimos en ningún momento" cuáles, "porque había unos actos programados". "Delegación ayer nos contestó diciendo que, evidentemente y asumiendo que era competente para trabajar en la disolución o no y de dialogar con los manifestantes, que no tenía pensado hacerlo y que no asumía sus competencias", ha sostenido, y ha defendido que el Ayuntamiento "ha hecho lo que puede hacer".

En primer lugar, ha enumerado, "trasladar a Delegación una situación muy compleja de compatibilidad de actos y ayer hablar durante todo el día con Amics del Corpus y el Arzobispado como organizadores que somos desde el Ayuntamiento de la 'festa grossa' para ver qué podríamos hacer".

Según Catalá, esta posibilidad "estaba sobre la mesa desde primera hora de la mañana" y conoció, a través de Amics del Corpus, que una era posibilidad que los manifestantes les habían trasladado y garanticé que, en ningún momento, la Policía iba a impedir que se trasladaran de lugar. Y es lo que pasó: se trasladaron sin ninguna limitación por parte de la Policía Local".

Ahora, ha añadido, trabajarán con Amics del Corpus "todos los actos programados para hacerlo compatible todo". Así, ha sostenido que este miércoles hizo "una llamada al diálogo, a la compresión y al trabajo conjunto y a intentar hacerlo todo compatible y en eso estamos".

LOS ACAMPADOS PEDÍAN HABLAR CON ORTÍ

Preguntada por si ha dialogado directamente con los docentes acampados, ha dicho que se pusieron directamente en contacto con Amics del Corpus y ha insistido en que es alcaldesa y los acampados trasladaron que "querían hablar con la consellera" (de Educación, Carmen Ortí). "Yo soy coorganizadora con Amics del Corpus y voy a velar porque todo sea posible y ese es el marco de diálogo de este año", ha mantenido.

Y sobre si existe la posibilidad de que la Policía Local desaloje a los acampados, ha insistido en que "no es competente". Así, ha detallado que el año 2011 después del 15M desalojó Ana Botella y en 2015, tras la primavera valenciana, desalojaron respectivamente Ana Botella y Paula Sánchez de León como delegadas del Gobierno.

Así, ha reiterado que le deben considerar competente para resolver todo: "el problema de la huelga, de orden público y para resolver la organización del Corpus" pero "solo puedo resolver la organización del Corpus y puedo intentar velar por que la instalación del tapiz, como hicimos ayer, se desarrolle con absoluta normalidad durante hoy y porque los actos que van programando se puedan hacerse normalidad".

Catalá ha reiterado que el Ayuntamiento no es competente "para ese tipo de acciones en el marco de un derecho fundamental que es derecho a la manifestación". "Aunque esta concentración no fuera ni solicitada ni autorizada, es una prolongación de una concentración de una manifestación de una reivindicación que lleva produciéndose durante tres semanas en la que los manifestantes y los convocantes han dialogado con la Delegación de Gobierno para itinerarios y para acciones", ha alegado.

Al respecto, ha sostenido que no puede "interferir en ese derecho" y ha defendido que hay dos derechos fundamentales "que pueden estar colisionando" y "no hay uno que prevalezca sobre otro: el derecho a la manifestación y el derecho a la libertad ideológica religiosa y de culto".