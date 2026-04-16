Catalá replica al PSPV que las agendas de los concejales "son públicas" y pide dejar avanzar la investigación

Archivo - El concejal de Grandes Proyectos del Ayuntamiento de València, José Marí Olano, y la alcaldesa de València, María José Catalá, en imagen de archivo - PP - Archivo

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha replicado al PSPV que las agendas de los concejales de su gobierno "son públicas", excepto las reuniones "internas", y ha pedido "dejar que avance" la investigación tras las diligencias abiertas contra ella y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao, por presunta prevaricación en relación con una supuesta recolocación "a dedo" de personal público del Consorcio Valencia 2007.

Así lo ha manifestado, en declaraciones a los medios tras visitar las obras de rehabilitación del Complejo de Abastos, después de que el PSPV en el Ayuntamiento de València haya pedido que se haga pública "de manera inmediata" la agenda de reuniones del concejal de Grandes Proyectos y Contratación en el consistorio, José María Olano, "para esclarecer todas las reuniones que ha mantenido en secreto para ofrecer puestos de trabajo de manera irregular" en el consistorio.

Compromís y el PSPV anunciaron que iban a ampliar la denuncia ante la Fiscalía por presunta prevaricación en relación con una supuesta "recolocación" de personal público "a dedo" a raíz de unas conversaciones del concejal de Grandes Proyectos y Contratación, difundidas por 'eldiario.es', en las que el edil presuntamente invita a los trabajadores del Consorcio a presentarse a convocatorias de empleo público antes de que el ente se extinguiera para reubicarlos.

Preguntada por la petición del PSPV de hacer pública la agenda de este concejal, María José Catalá ha replicado que los socialistas saben "perfectamente que las agendas de los concejales son públicas", salvo las reuniones "internas".

Dicho esto, ha argumentado que durante los dos últimos días ya ha manifestado todo lo que tenía que decir al respecto: "He facilitado vuestro trabajo lo máximo posible, he dicho todo lo que tenía que decir, he hecho todo lo que tenía que hacer".

A su juicio, en este momento "lo más importante es dejar que se avance y que nosotros podamos aportar a la Fiscalía cualquier documentación que disipe todas las dudas sobre esta situación".