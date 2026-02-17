Catalá señala que no ve mal "a priori" dos estaciones de autobuses, pero que "hay que analizarlo"

Archivo - Exterior de la Estación de Autobuses de València - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha señalado este martes que, "a priori", no ve mal la propuesta del Consell de construir dos estaciones de autobuses para remplazar a la actual y al respecto ha apuntado: "Yo, evidentemente, pienso en la ciudad, que es mi obligación, y el conseller de Infraestructuras piensa en la comunidad, y evidentemente tenemos que encontrarnos".

Catalá, en declaraciones a los medios, ha confirmado que conoció esta propuesta en el momento en el que el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, la avanzó en un desayuno, al que ella también asistió.

Al respecto, ha apuntado que ha sido la primera persona con la que ha hablado esta mañana, a las 7.30 horas, y han quedado en reunirse los dos equipos, previsiblemente esta misma semana, para "trabajar" sobre "qué les ha llevado a pensar dos emplazamientos en lugar de uno, que a priori" le parece "totalmente estudiable".

La alcaldesa ha recordado que "hace muchos meses" ya habló "tranquilamente" con el conseller en su despacho en una reunión en la que le trasladó que era "el momento de reflexionar en torno a la estación de autobuses de València".

"Y compartió conmigo que efectivamente teníamos que buscar un emplazamiento que facilitara la conexión intermodal y, sobre todo, que mejorara la movilidad, los tiempos de respuesta del transporte urbano e interurbano y sobre todo que mejorara un poco el servicio a los usuarios y a partir de partir de ahí su equipo ha estado trabajando", ha apuntado.

Sobre la propuesta de dos estaciones, ha comentado: "A priori, no me parece mal, tenemos que analizarlo, tenemos que ver las ventajas y oportunidades en este planteamiento".

"Nosotros lo que sí que pensábamos era que teníamos que llevar la estación de autobuses al lugar con mayor posibilidad de transporte intermodal", ha apuntado Catalá, que ha recordado que manifestó a Martínez Mus que la actual estación "ya no estaba prestando el servicio que debería estar prestando y que antes de hacer una reforma pensaba que lo ideal era cambiar el emplazamiento".

Por tanto, ha considerado que la idea del Consell "va en síntesis totalmente" con lo que ella dijo. "Es verdad que las dos ubicaciones entiendo que responden a una inquietud del equipo de movilidad de la Generalitat Valenciana de mejorar el servicio en la zona norte y zona sur. Pero hemos quedado, si puede ser esta semana, para vernos y este proceso va a seguir", ha apuntado. Al respecto, ha indicado que "en absoluto" descarta la idea de trasladarla junto a la estación de metro de Empalme, en Burjassot, por "la posibilidad de conexión intermodal".

"Pero sí que quiero trabajar con el equipo del conseller sobre qué les ha llevado a pensar dos emplazamientos en lugar de uno, que a priori me parece totalmente estudiable. A mí lo que me importa es que la estación de autobuses esté a la altura del servicio que tiene que prestar la ciudad de València, no es que sean dos puntos de vista, pero yo estoy pensando en la ciudad, en su movilidad, en el servicio que prestamos, en su conexión con el metro y él está pensando en un servicio diferente, a nivel comunidad y creo que es posible que hagamos que todos los intereses se encuentren", ha apostillado.