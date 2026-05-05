Catalá sueña con "una gran biblioteca" como "espacio cultural" en el antiguo edificio de Hacienda

Archivo - Imagen del antiguo edificio de Hacienda, en la calle Guillem de Castro de València, cuya propiedad comparten el Ayuntamiento de la ciudad y la Diputación de Valencia. - GOOGLE MAPS - Archivo

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá (PP), ha indicado este martes que sueña con que el antiguo edificio de Hacienda, ubicado en la calle Guillem de Castro de la ciudad, pueda albergar "una gran biblioteca" y ser "un gran espacio cultural de referencia" que compatibilizaría ese uso con el administrativo.

Asimismo, se ha mostrado abierta a definir el uso final de este inmueble, en un 60 por ciento propiedad del consistorio y en un 40 por ciento de la Diputación de Valencia, con la corporación provincial. El presidente de esta institución, Vicent Mompó (PP), ha expresado su idea de que el edificio pueda dar cabida a un museo en el que exponer los fondos de esta entidad.

Catalá ha hablado del futuro de la antigua sede de Hacienda durante la visita que ha realizado a las obras de climatización del Mercado Colón, preguntada por el uso que se dará a este enclave después de que el edil de Patrimonio, Juanma Badenas (Vox), haya propuesto que se destine a vivienda social.

"Siempre cabe y es una prioridad de este gobierno la vivienda asequible, pero es verdad que tenemos que ver el nivel de protección del edificio para hacer una valoración sobre si es viable o no reconvertirlo en viviendas", ha respondido la primera edil.

Catalá ha asegurado que "eso es complejo", ha remarcado que en este caso es "complicado" generar ahí viviendas por "ese nivel de protección" y ha hablado de su idea de compatibilizar en ese inmueble el uso cultural y el administrativo.

Respecto a este último, María José Catalá ha comentado que "los servicios municipales precisan también" espacios propios del Ayuntamiento, teniendo en cuenta que algunos están ubicados "en zonas que están arrendadas" y también que se precisan "unas mejores condiciones". "Por eso digo, en parte administrativo" y "en parte cultural", ha afirmado.

Tras ello, ha mostrado su deseo de que la parte cultural pueda albergar "una gran biblioteca". "Si me permitieran soñar, que al final puedo soñar y además a lo mejor puedo incluso hacerlo realidad, veo una gran biblioteca, un gran espacio cultural de referencia de la ciudad de València" en "el hall" del inmueble.

Preguntada por la idea del presidente de la Diputación de València habilitar en el antiguo edificio de Hacienda un museo con fondos de la institución provincial, la alcaldesa ha recordado el porcentaje de propiedad que tiene esta corporación y el consistorio y ha afirmado a continuación que se puede "valorar" la existencia, "en la planta baja, en el entresuelo, algún espacio cultural".

"Puede ser albergar fondos expositivos de la Diputación de Valencia, puede ser un espacio expositivo compartido o puede ser una gran biblioteca que podamos hacer entre las dos administraciones", ha aseverado la responsable municipal.

"EL MEJOR DESTINO POSIBLE"

En esta línea, ha insistido en que, "en cualquier caso" y "dada la distribución de la propiedad del edificio, está claro" que se puede "compatibilizar el uso administrativo con un gran espacio cultural en la planta baja o en el hall".

"Falta definir ese espacio cultural. Yo, como alcaldesa, ya les digo que me gustaría tener una gran biblioteca de referencia, un espacio expositivo bonito", ha continuado Catalá, al tiempo que se ha mostrado "convencida" de que el presidente de la Diputación de Valencia y ella pueden "acordar y consensuar" opciones para que el que se dé al inmueble "sea el mejor destino posible".