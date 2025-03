Catalá urge a Vox a clarificar la situación de Badenas y Herrero: "El problema no lo tengo yo ni mi partido"

Espera que la dirección nacional de Vox demuestre que tiene "la solvencia suficiente como para resolver la situación" de València

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha remitido un escrito a la dirección nacional de Vox para que "clarifique" cuál es la situación de sus concejales en el Ayuntamiento Juanma Badenas y Cecilia Herrero y ha emplazado a este partido a "resolver el problema interno que tienen en el grupo", para lo que ha asegurado que le ha dado un "plazo" de tiempo y espera que lo resuelvan antes del 25 de marzo, que es cuando el consistorio celebra pleno ordinario.

"Hay un problema que es interno de Vox, que afecta exclusivamente a Vox y que --este partido-- tiene que resolver si quiere ser un socio confiable y un partido que tenga credibilidad en las instituciones", ha asegurado. "El problema no lo tengo yo ni mi partido, el problema lo tiene Vox", ha insistido.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este lunes, después de que Herrero --pareja sentimental del exportavoz municipal de Vox y ex segundo teniente de alcalde, Juan Manuel Badenas, suspendido cautelarmente de militancia e inhabilitado por el partido para representarle desde la pasada semana-- haya justificado, en rueda de prensa, su baja de Vox por "falta de apoyo" de la formación tanto en los procesos judiciales que le afectan como en amenazas recibidas.

Catalá ha subrayado que Vox, su socio de gobierno en el Ayuntamiento, tiene "un momento de crisis interna" y, ante esta situación, le ha dado "un plazo para poder dirimir esos problemas que tienen internos en este Ayuntamiento". "Creo que es importante que Vox, que es un partido que tiene aspiraciones de gobierno, demuestre en estas próximas horas que tiene la solvencia suficiente como para resolver la situación que tiene en su grupo municipal", ha confiado.

Preguntada por la frase "la aritmética es la que es" que ha pronunciado Herrero, la primera edil ha indicado que en el Ayuntamiento de València "hemos visto escenarios de todo tipo" y, como ejemplo de ello, ha apuntado que ella empezó el mandato "gobernando en solitario". "Lo que creo es que hay un problema que es interno de Vox, que afecta exclusivamente a Vox y que Vox tiene que resolver si quiere ser un socio confiable y quiere ser un partido que tenga credibilidad en las instituciones", ha manifestado.

Interpelada por si tiene pensado retirar las competencias a la hasta ahora concejala de Vox, la alcaldesa de València ha dicho al respecto que esta misma mañana ha remitido una carta al secretario general de Vox, Ignacio Garriga, para que, "dados los escritos que se han sucedido y que han llegado a la secretaría general del pleno, clarifique y aclare cuál es la situación actual de estos concejales", en referencia a Badenas y Herrero.

Sobre si en un escenario de un grupo de no adscritos cabría la posibilidad de gobernar con un tripartito, Catalá ha afirmado: "Creo que estamos adelantando muchos escenarios". En cualquier caso, ha recalcado que en este momento "lo que hemos --hecho-- es remitido al secretario general de Vox a nivel nacional un escrito por parte del secretario general del pleno en el que se solicita que se nos informe de cuál es la situación actual de sus concejales en el grupo municipal del Ayuntamiento".

En este punto, preguntada por si ella ha hablado con Badenas y Herrero, la responsable municipal ha desvelado que lo hizo el pasado viernes, cuando le expusieron "lo mismo que os han expuesto Cecilia Herrero a todos los medios de comunicación" este lunes. "Ellos vinieron, estuvieron hablando conmigo y me comentaron que tenían esta idea. Me comentaron cómo se sentían respecto de su formación política y, a partir de ahí, ellos han ido desarrollando los pasos de los que yo estaba informada", ha especificado.

En esta línea, ha agregado que ella, "evidentemente", ha hablado con la dirección nacional de Vox y les ha "dicho que evidentemente necesito que en los próximos días clarifiquen y aclaren su situación". "Ellos dicen que son un socio confiable, pues tienen que resolver el problema interno que tienen en el grupo", ha recalcado.

BADENAS Y HERRERO "APUESTAN POR LA GOBERNABILIDAD"

Preguntada sobre si Badenas y Herrero le ofrecieron su apoyo al equipo de gobierno, María José Catalá ha asegurado que ambos "quieren continuar en este Ayuntamiento y, desde luego, apuestan por la gobernabilidad de València y, evidentemente, por que no vuelva un gobierno de izquierdas a esta ciudad". "No tengo que expresarlo yo, lo han expresado ellos, pero yo únicamente hago uso de sus propias afirmaciones. Lo mismo que os han dicho a vosotros es lo que me han dicho", ha declarado.

De cualquier modo, ha explicado que es en el pleno ordinario del Ayuntamiento del próximo día 25 cuando "se rendiría cuenta de la situación de cada concejal respecto de su grupo político". "Es --el pleno-- el que tiene que tener conocimiento de la situación de los concejales", ha agregado. "Cosa distinta --ha advertido-- es el tema de las competencias de gobierno".

De hecho, Catalá ha avanzado que estas cuestiones las resolverán "antes" del día 25, para lo que ha dado "un margen determinado a Vox nacional para que, de alguna manera, nos clarifique, en primer lugar, al secretario del pleno la situación de sus concejales y, en segundo lugar, resuelva la crisis interna que tiene".

Además, cuestionada por la imposibilidad de ceder competencias de gobierno a concejales que hayan cambiado de grupo o que acaben en el no adscrito según recoge el pacto antitransfugismo, María José Catalá ha asegurado que desde su equipo en este momento están "estudiando todos los escenarios, evidentemente, que se podrían dar".

No obstante, ha querido "confiar" en que la dirección nacional de Vox responda "con diligencia y eficiencia a la situación interna que tiene". "El problema no lo tengo yo ni mi partido, el problema lo tiene Vox. Creo que ellos no quieren entender esto", ha dicho en referencia a los partidos de la oposición (PSPV y Compromís).