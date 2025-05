Catalá ve "normal" que los alcaldes de municipios afectados por dana participen en el proceso judicial con su testimonio

Replica a Bernabé que "no puede hacer política de este drama" y subraya que el procedimiento "es un arma para conocer la verdad"

VALÈNCIA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha afirmado que le parece "normal" que todos los alcaldes de municipios afectados por la dana participen en el proceso judicial "con su testimonio sobre cómo se vivió y cómo trabajaron los protocolos desde las administraciones correspondientes" durante el 29 de octubre.

De este modo se ha pronunciado la primera edil, en declaraciones a los medios este viernes, tras conocerse este jueves la decisión de la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), que investiga la gestión de la dana, quien ha acordado en una resolución la citación a declarar como testigos de Catalá y otros 15 alcaldes y ex primeros ediles de la zona más afectada por la riada que el 29 de octubre dejó 228 muertos y daños multimillonarios en la provincia. Estas declaraciones se suman a otras cuatro acordadas con anterioridad.

Así, Catalá ha puesto en valor que el consistorio de la ciudad "es el único, junto con el de Algemesí (Valencia), que activó su Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) a primera hora de la mañana". "Trabajó con la aplicación de todos sus protocolos", ha subrayado.

"Incluso, en un ejercicio de transparencia que creo que no tiene precedentes y que no creo que sea replicable en ningún otro ayuntamiento, se invitó a participar a los portavoces de la oposición en varias reuniones en las que pudieron ver cómo nuestra coordinación con el 112, los bomberos de València y todos los efectivos de emergencia de la ciudad se activaron desde el primer momento".

Preguntada por las declaraciones de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en las que ha señalado que en su citación la alcaldesa "podrá explicar qué datos tenía y qué datos la llevaron a no cerrar los colegios y quizá a tomar las decisiones que tomó" el día de la barrancada, Catalá se ha preguntado si "no ha hablado de la alcaldesa de Paiporta o de la de Catarroja" y le ha reprochado que "no puede seguir haciendo política de este drama".

"Creo que la delegada de Gobierno tiene que tener en cuenta que este procedimiento no es un arma para hacer política, es un arma para conocer la verdad", ha remarcado, al tiempo que ha añadido que, a su juicio, "le hace un flaco favor al procedimiento cuando sabe que participaré como la delegada, la alcaldesa de Paiporta, la de Catarroja y todos los alcaldes que trabajaron en la dana".

Así, ha reiterado que Bernabé "hace un flaco favor" al procedimiento apuntándole a ella, pues "lo hace con un objetivo claramente político y no es el objetivo principal". "Ella lo debería saber porque su declaración ante la justicia y con la jueza también tiene algunos puntos bien interesantes", ha concluido.