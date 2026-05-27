Catarroja celebra el II FesArt con danza, circo y artes escénicas en la calle

Imagen de archivo de FesArt Catarroja - AYUNTAMIENTO DE CATARROJA

VALÈNCIA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad valenciana de Catarroja volverá a convertir sus calles y espacios públicos en escenarios al aire libre con la celebración, este fin de semana, de la segunda edición del FesArt, el festival de artes escénicas impulsado por los profesionales catarroginos de la danza Rafael Perets y Melissa Usina con el apoyo de la concejalía de Cultura.

La programación de esta edición combinará danza contemporánea, circo y espectáculos familiares en varios espacios de Catarroja, principalmente en la plaça del Mercat y en el parque de les Barraques, con actividades gratuitas dirigidas a público de todas las edades.

Después de una primera edición en 2025, dentro de la programación de fiestas del municipio, FesArt da este año un paso adelante y se consolida como un festival independiente con identidad propia, reforzando la apuesta municipal por acercar la cultura a los barrios y llenar el espacio público de propuestas artísticas accesibles y de calidad, destaca el consistorio.

El festival arrancará el viernes 29 a las 19 horas en la plaza del Mercat con la gala 'Talent local', una muestra de danza con escuelas de Catarroja y Massanassa. A continuación, a las 19.30 horas y también en la plaza del Mercat, tendrá lugar 'IntercettAzioni' de Mandala Dance Company.

La jornada del sábado empezará en la plaza del Mercat con 'Grietas', de Alba de Miguel, a las 11 horas, seguida de 'BO', de Brodas Bros, a las 11.30. Por la tarde, a las 20 horas, el parque de les Barraques acogerá 'Sublunar', de Bot Project, una propuesta de circo contemporáneo dirigida al público familiar.

Ya el domingo 31, el festival se cerrará a las 19 horas en el parque de las Barraques con 'La Banda', de Otradanza, también dirigida al público familiar.

El FesArt nace con la voluntad de consolidar una programación cultural estable y abierta a la calle, acercando las artes escénicas a toda la ciudadanía y generando espacios de convivencia y participación. "Después de la gran acogida de la primera edición, era importante que el festival creciera y tuviera entidad propia dentro de la programación cultural de Catarroja", manifiesta la concejala de Cultura, Dolors Gimeno.

"Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por que la cultura sea un elemento de reconstrucción emocional, cohesión social y dinamización de nuestros espacios públicos", manifiesta la edil, quien anima a la ciudadanía a "salir a la calle y disfrutar de un festival hecho desde Catarroja y para Catarroja".