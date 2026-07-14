El CCCC celebra la Gran Nit de Juliol con actividades familiares y la actuación del disyóquey Fonki Cheff

Centre del Carme Cultura Contemporània - GVA

VALÈNCIA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) se suma a la celebración de la Gran Nit de la Fira de Juliol de València el 18 de julio con la ampliación de su horario hasta la medianoche y un programa de actividades que incluye talleres familiares, visitas nocturnas a las exposiciones y la sesión musical del disyóquey Fonki Cheff (Nelo), tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

A las 22.00 horas, el claustro gótico del Centre del Carme acogerá la actuación del artista castellonense, reconocido por construir sesiones a partir de géneros tan diversos como la rumba, el flamenco, el 'funk', el 'boogaloo', la cumbia, el reggae, el hiphop o el 'soul', combinando referencias clásicas y contemporáneas.

Natural de Benicarló, ha llevado su música a Londres, Estados Unidos, América Latina, Japón y el norte de África. Con una depurada técnica de 'scratching', basada en la manipulación rítmica del vinilo sobre el plato, Fonki Cheff cuenta con más de 135.000 suscriptores en la red social YouTube y ha participado en festivales como Vida Festival (2023), Cruïlla Festival (2024) o Amua Festibala.

ACTIVIDADES FAMILIARES

El equipo de Mediación del Centre del Carme ha diseñado la actividad familiar 'Estrategias antimareo', que comenzará a las 12.00 horas en la Sala Dormitorio. La propuesta se enmarca en la exposición 'Teatro Magnético', de Pablo Helguera, que se inspira en las sesiones del doctor Mesmer, precursor de la hipnosis en el siglo XVIII.

El taller plantea un espacio de convivencia intergeneracional que invita a los participantes a abstraerse de la hiperestimulación del día a día para recuperar la atención en los detalles que suelen pasar desapercibidos y potenciar la conexión entre los seres que nos rodean.

A las 18.00 horas tendrá lugar la actividad lúdica 'Nanas que hipnotizan', dirigida a bebés de 0 a 3 años y sus familias. Esta iniciativa también se enmarca en la exposición 'Teatro Magnético', que invita sumergirse en la sabiduría popular de las canciones de cuna.

VISITAS NOCTURNAS A LAS EXPOSICIONES

Con motivo de la Gran Nit de Juliol, el Centre del Carme abrirá sus salas hasta la medianoche, ofreciendo la oportunidad de realizar visitas nocturnas a las exposiciones recientemente inauguradas. Entre ellas figura 'Memorias del suelo', una muestra que analiza la influencia de la artista alicantina Juana Francés en la creación contemporánea.

La exposición, que podrá verse hasta el 4 de octubre, ofrece un diálogo entre el informalismo de Francés y las obras de los artistas contemporáneos Esther Gatón, Elena Lavellés, Menhir, Daniel Ortega, Miguel Sbastida, Julia Varela y Laia Ventayol.

También podrá visitarse '34 Ilustres x 34 Ilustrados', una muestra que rinde homenaje a figuras clave de la historia de la escultura valenciana, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, a través de la mirada de ilustradores contemporáneos.

Asimismo, el público podrá recorrer 'Verse expuest_', de Rocío Garriga, un proyecto que parte del bombardeo del Zoo de Hamburgo durante la II Guerra Mundial para reflexionar sobre la vulnerabilidad de los cuerpos de animales y personas frente a la violencia.

Por otra parte, 'Breve historia de una pasión' reúne más centenar de obras pertenecientes a la colección de Avelino Marín, una de las más importantes de España, con piezas de autores como Rembrandt, Manet, Matisse o Jaime Hayón.

'Teatro Magnético' completa la oferta expositiva y constituye la primera muestra en España dedicada a Pablo Helguera, considerado internacionalmente como un pionero en el campo del arte de la interacción social.