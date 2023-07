El CCCC recibe a 209.665 personas entre enero y junio y duplica las visitas del mismo período de 2022

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha logrado atraer a 209.665 visitantes en los primeros seis meses de 2023, cifra que supone un 54,34% más que en el mismo periodo de 2022, y un 450% más que en los seis primeros meses de 2015.

En 2015, el CCCC recibió un total de 71.315 visitantes --38.098 en los seis primeros meses del año--, un dato que creció un 250% con la implantación del nuevo modelo de gestión de la mano del actual director, José Luis Pérez Pont, en el año 2017, con 182.658 visitantes, señala el centro cultural en cun comunicado.

En 2018 el centro logró el mejor dato de visitas hasta la fecha, con un total de 343.284 visitantes, una cifra que podría superarse en este 2023 si se mantiene la tendencia actual.

Tras un 2019 que cerró con 267.898 visitantes, llegaron los años de la pandemia en los que, pese a las restricciones sanitarias, el centro de arte valenciano continuó con cifras superiores a las de 2015, con 126.271 y 167.728 en 2020 y 2021 respectivamente.

Durante el pasado ejercicio 2022, un total de 319.940 personas disfrutaron de la programación cultural del CCCC. Así, entre 2016 y 2022, el CCCC atrajo a un total de 1.483.698 visitantes, que junto con los recibidos en el primer semestre de este año alcanzarían cerca de 1.700.000.

"En estos siete años, en el CCCC hemos logrado atraer a cientos de miles de visitantes año tras año, incluso en la época con mayores restricciones sanitarias, y ha sido el centro de arte valenciano que mejor conecta con los públicos de menos edad, que logra atender las necesidades de los diferentes grupos de población y se convierte en un espacio de vida cotidiana", señala el responsable del Consorci de Museus y el CCCC, José Luis Pérez Pont.

Según las cifras de este primer semestre de 2023, el Centre del Carme se posiciona de nuevo como un referente para la juventud, ya que 59.165 visitantes, un 39,04 % del total de personas que acudieron al centro de cultura contemporánea entre enero y junio, tenían menos de 30 años.

Desde la puesta en marcha de la nueva gestión, el CCCC mantiene un promedio del 44 % de visitantes jóvenes, reafirmando así su conexión con los diferentes grupos de edad, y especialmente con la infancia y juventud, a través de propuestas continuas dedicadas a estos segmentos de población.

Por lugar de procedencia, en este primer semestre de 2023, los públicos residentes en la Comunitat Valenciana representaron el 69,15% de las visitas, con lo que se confirma, una vez más, el atractivo que tiene el centro para los públicos de proximidad y se cumple el objetivo de acercar la cultura de hoy a la sociedad valenciana.

El 7,76 % de los visitantes acudieron desde el resto del territorio estatal y el 23,09 % fueron visitantes internacionales de 115 nacionalidades diferentes, lo que supone una cifra total de 35.052 personas.

El ranking por países está encabezado por Italia, seguido de Francia, Alemania, Países Bajos, el Reino Unido, Estados Unidos, Bélgica y Ucrania.

Del total de visitantes de este primer semestre del año, 151.518 acudieron a visitar las exposiciones, mientras que 58.837 participaron en las diferentes actividades que componen la agenda del CCCC.

Entre enero y junio de este año, la agenda expositiva del Centre del Carme ha contado con propuestas que han generado gran interés entre los públicos, abarcando temáticas y disciplinas con gran protagonismo de la fotografía, el diseño y el arte digital, y desde la denuncia social hasta a la prospección de un futuro posible.

El 2023 comenzaba con cinco exposiciones en cartel: 'Jaime Hayon: InfinitaMente', 'Escenarios de un futuro cercano', 'Joan Fuster en el seu temps', 'Vía líquida' de Rubén Tortosa, y la muestra sobre la I Ruta de Arte Urbano del València CF.

La muestra sobre Hayon, primera retrospectiva de gran formato que se celebra en España sobre la obra del artista, disponible entre septiembre de 2022 y marzo de 2023, ha recibido un total de 130.637 visitantes.

Durante el mes de marzo, el CCCC presentaba también 'Amor a primera tinta', propuesta contemporánea vinculada a las Fallas de la mano de la artista valenciana Marina Puche, primera mujer responsable del diseño de la falla municipal de 2023; así como tres exposiciones de fotografía dedicadas a tres creadores de primera línea: Cristina de Middel, Miguel Trillo y Ricardo Cases.

En abril se abría también 'Paterna. Memòria de l'horror. Las mujeres, guardianas de la memoria', que muestra el trabajo de la fotoperiodista valenciana Eva Máñez, y la muestra de joyería contemporánea 'Schmuck'.

ÚLTIMAS INCORPORACIONES

Las últimas incorporaciones a las salas del CCCC en los meses de mayo y junio han sido 'Biennal 2064', exposición sobre los efectos de la inteligencia artificial y los algoritmos en la producción cultural; 'Cultura Online', la gran exposición colectiva y la plataforma en línea con los cien proyectos seleccionados en la convocatoria homónima; 'València viva i combativa', la muestra del fotoperiodista Germán Caballero que repasa los movimientos sociales más destacados de los últimos 12 años en València, y 'Sport Friendly', del fotógrafo Émilien Buffard, una exposición que visibiliza la diversidad en el deporte.

Además del calendario de exposiciones, el CCCC cuenta con una intensa agenda que incluye incubadoras de talento escénico, fílmico y musical emergente; conciertos, ciclos de danza, artes escénicas en espacios no convencionales; proyecciones de cine no comercial, y un innovador programa de mediación cultural con propuestas especialmente pensadas para los diferentes segmentos de edad, que se intensifican en los periodos no lectivos.