El CCE decreta la Situación 0 del Plan Especial de Inundaciones en la Sénia-Baix Maestrat

CASTELLÓ, 2 (EUROPA PRESS)

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la Situació 0 del Pla Especial de Inundaciones (PEI) y ha establecido alerta nivel naranja en la zona hidrológica de la Sénia-Baix Maestrat, en la provincia de Castellón, según ha informado el 112 CV en su cuenta de X.

La declaración se produce minutos después de haber activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo del PEI en la zona. El CCE ha notificado esta situación a los ayuntamientos afectados de la zona a los que se insta a que activen su Plan de Actuación Municipal de Inundaciones o Plan Territorial Municipal de Emergencias e intensifiquen la vigilancia de lechos y puntos conflictivos de acuerdo con la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos'.

Durante la tarde del jueves Emergencias también ha activado la preemergencia hidrológica nivel amarillo del Plan Especial de Inundaciones (PEI) en la zona hidrológica del Bajo y Alto Túria y del Alto Júcar.

Según informa la Associació Valenciana de Meteorologia en su cuenta de X, en la madrugada de este viernes la lluvia está registrando una intensidad torrencial en el litoral-prelitoral de la provincia de Castellón, donde algunos pueblos se están quedando sin luz.

En municipios como Peñíscola, el consistorio informa que la Policía Local ha llevado a cabo los primeros cortes de viales y restricciones al tráfico en el Camino Perú o en la zona de aparcamiento frente al Palau de Congressos y solicita precaución.

En localidades como Santa Magdalena de Polpís en menos de una hora se han registrado 90 litros/metro cuadrado, 45 de ellos en 20 minutos, según Avamet. En varios municipios se han superado los 100 l/m2 y se han alcanzado de máxima los 154 l/m2 en Aín, en la Plana Baixa, con intensidad torrencial en muchos casos.

Tras Aín, en Eslida se han contabilizado 132 l/m2; 123 l/m2 en Corbera o 112 en Xodos. Ya en la provincia de València, municipios como Tavernes de la Valldigna (la Safor) ha rozado los 100 l/m2, con 96, mientras que Yátova (Hoya de Buñol) ha llegado a 93,2 y Alzira (la Ribera Alta), 90.

Desde las 06:00 horas hasta las 23:59 horas de este jueves el Centro de Coordinación de Emergencias ha contabilizado un total de 27 incidentes relacionados con el episodio de lluvias en las provincias de Valencia y Castellón, según el 112 CV.

Las localidades con incidentes han sido Tavernes de la Valldigna, Sueca, Cullera, Algemesí, Nàquera, Yátova, Alberic, Faura, Onda, Museros, Valencia capital, Castelló de la Plana y Novetlé, entre otros.

Las intervenciones más habituales han sido para vaciados de agua en calles y garajes, incidencias de circulación, daños en instalaciones eléctricas y de gas y desperfectos por fuertes ráfagas de viento.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha pedido en un mensaje en X mucha precaución en todo el litoral de la provincia de Castellón ya que al inicio de la madrugada se están intensificando "de forma significativa" las precipitaciones y están realizando achiques de agua en viviendas de Oropesa y Santa Magdalena de Polpís.