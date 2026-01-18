El CCE establece para mañana dos alertas en Castellón: una naranja por nevadas en el interior y otra amarilla por lluvia

Europa Press C. Valenciana
Publicado: domingo, 18 enero 2026 13:46
VALÈNCIA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat Valenciana ha establecido para mañana dos alertas en la provincia de Castellón: una naranja por nevadas en el interior norte y otra amarilla por lluvias en el litoral norte.

Así se desprende del boletín de fenómenos meteorológicos emitido por el CCE y consultado por Europa Press.

Además, el CCE ha establecido para mañana la alerta por fenómenos costeros en toda la costa norte de Alicante.

