CCOO acusa a Educación de transformar la mesa de negociación en "una operación de propaganda política" al retransmitirla

Varias personas durante la celebración de la manifestación de docentes no universitarios, a 2 de junio de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV ha criticado que la Conselleria de Educación "transformó de manera premeditada la mesa de negociación del 5 de junio en una operación de propaganda política para condicionar el diálogo social", al retransmitir en directo las negociaciones del pasado viernes entre la administración y los sindicatos en el marco de la huelga indefinida de la educación pública no universitaria valenciana.

El sindicato ha expuesto, en un comunicado, que "la buena fe negociadora y el principio de confianza legítima exigen que las negociaciones se hagan en condiciones que permitan desarrollar y expresar las posiciones de un modo que no es posible ante el nivel de publicidad que plantearon" y con la retransmisión en directo que se llevó a cabo el pasado viernes de la mesa de negociación "argumentando un principio de transparencia".

CCOOPV ha señalado que sus representantes avisaron "desde el primer momento que por parte de la Conselleria se estaba proponiendo una trampa" en la que no querían participar. Es por eso que en la ronda primera de consentimiento de uso de sus imágenes y voz, los representantes de CCOO se negaron a "prestarse a una presión que puede acontecer mala fe negociadora y que rompe el principio del deber de sigilo que rigen las negociaciones".

No obstante, como CCOO fue el único sindicato con esta postura y no quería "ser artífice de ruptura de la unidad sindical", condicionó su consentimiento a que se les entregara la copia íntegra de la sesión para "tener guarda y custodia propia de ella". "Fue en ese momento cuando nos enteramos de que estaban grabando, aunque no emitiendo, la sesión igualmente y que cuando volvieron a poner en marcha técnicamente la streaming, se empezó desde el inicio todo el guion de propaganda electoral que tenían preparado", ha relatado.

"UN ESPECTÁCULO MEDIÁTICO"

A juicio de CCOO, "la retransmisión en directo de la sesión negociadora no respondió a ningún ejercicio real de transparencia". Así, ha defendido que "la transparencia no consiste en convertir una mesa de negociación en un espectáculo mediático, sino en negociar de buena fe, aportar documentación con tiempo suficiente, respetar a los interlocutores sindicales y cumplir los compromisos adquiridos".

Por eso, el sindicato considera que Educación "intentó utilizar la negociación colectiva como una operación de marketing político orientada a blanquear su responsabilidad en el conflicto educativo más importante de los últimos años". "Mientras miles de docentes sostienen una huelga indefinida para defender la educación pública, la Conselleria prefiere invertir esfuerzos en construir un relato propagandístico antes que dar respuesta efectiva a las reivindicaciones planteadas", ha recriminado.

La organización sindical ve "especialmente preocupante que, después de semanas de movilizaciones, la principal preocupación de la Conselleria parezca ser controlar el relato público de la negociación".

En ese sentido, ha remarcado que la mesa negociadora "no es un plató de televisión ni una rueda de prensa permanente" sino "un espacio de trabajo donde se tienen que poder contrastar propuestas, plantear discrepancias, explorar alternativas y ejercer la representación legítima de las trabajadoras y trabajadores sin presiones externas ni escenificaciones diseñadas desde los gabinetes de comunicación".

"LA HUELGA NO LA PROVOCA NINGÚN SINDICATO"

En este marco, CCOO PV ha subrayado que "la huelga indefinida no la ha provocado ningún sindicato. La huelga es la consecuencia directa de meses de recortes, de incumplimientos, de falta de negociación real y de la negativa reiterada de la Conselleria a abordar los problemas estructurales que sufre la enseñanza pública valenciana". Así, ha afirmado que "binguna retransmisión en directo puede ocultar esta realidad".

En cualquier caso, el sindicato ha asegurado que "continuará defendiendo la unidad sindical y la negociación colectiva, pero también denunciará cualquier intento de convertir los derechos de representación del profesorado en una herramienta de propaganda institucional".

"La comunidad educativa necesita soluciones, no campañas de imagen. Necesita transparencia, pero también respeto por la negociación colectiva. Los anuncios y las retransmisiones no sustituyen los acuerdos, ni resuelven los problemas reales de la educación pública valenciana", ha zanjado.