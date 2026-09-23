CCOO cree que PISA es "una señal de alarma" y exige a la Generalitat una política educativa "para toda una generación"

La secretaria general de la Federación de Educación de CCOO PV, Xelo Valls, y el secretario de Cultura y Política Lingüística de CCOO PV, Miquel Puig - CCOO PV

VALÈNCIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV advierte los resultados del alumnado de la Comunitat Valenciana en la última edición del Informe PISA suponen "una señal de alarma grave", al tiempo que exigen a la Generalitat que desarrolle una política educativa "para toda una generación".

Así lo pone de manifiesto el sindicato en el 'Informe de valoració dels resultats de PISA 2025 al País Valencià', que han presentado este miércoles en rueda de prensa la secretaria general de la Federació d'Ensenyament de CCOO PV, Xelo Valls, y el secretario de Cultura y Política Lingüística de CCOO PV, Miquel Puig.

Los representantes de la organización sindical han lamentado que la Generalitat dispone de competencias amplias para actuar y no puede reducir la "explicación del diagnóstico" a anteriores gobiernos y a la legislación estatal: "Solo hemos visto echar culpas al anterior gobierno y al estatal en vez de hacer un informe de la situación".

Han recordado que los resultados de PISA 2025 evidencian que el rendimiento medio del alumnado de quince años presenta una caída muy intensa, desde 2022, en lectura (-58,24 puntos), matemáticas (-38,10 puntos) y ciencias (-32,69 puntos) y sitúa a la Comunitat Valenciana claramente por debajo de las medias española, europea y de la OCDE. Una "señal de alarma grave para el sistema educativo valenciano, que exige una investigación específica de las causas del deterioro", insisten.

Entre las conclusiones del estudio, figura que se produce una "intensa caída" del sistema educativo entre 2022 y 2025, que "no responde a una trayectoria lineal" de deterioro desde 2015; las condiciones socioeconómicas "condicionan" los resultados; las "diferencias" entre la escuela pública y privada están "afectadas" en función de la clase social; la segregación y la distribución desigual de la complejidad tienen que formar parte central de cualquier diagnóstico; y "la repetición no es equivalente a exigencia" ni garantiza un mayor "aprendizaje".

También aluden en el informe a que el esfuerzo es "imprescindible", pero tiene que entenderse como "cognitivo y acompañado de equidad"; las pantallas y la IA presentan "riesgos reales" cuando sustituyen la atención y el proceso de aprendizaje, por ello que hay "garantizar un uso educativo eficaz" de los medios digitales; la "competencia lectora" se convierte en una "prioridad" decisiva en la era de la inteligencia artificial; y las carencias de profesorado, de personal de apoyo y de infraestructuras son variables educativas, no cuestiones periférica.

"PROBLEMAS PERMANENTES"

Además, resaltan que el programa PROA+ es útil, pero "el sistema no puede descansar en recursos temporales y finalistas para atender problemas permanentes".

En este escenario, desde CCOO reclaman una política educativa basada en la exigencia con equidad; unas ratios adaptadas; unas plantillas estables; unos profesionales especializados; unos centros dignos; la lectura profunda; las matemáticas y las ciencias; el uso crítico de la tecnología; el valenciano y la cohesión social; la lucha contra la segregación; unos recursos según la necesidad; la evaluación; transparencia; y la continuidad institucional.

Para este sindicato, la Conselleria ha vinculado públicamente los resultados de PISA 2025 al modelo educativo desarrollado durante los gobiernos del Botànic y a la LOMLOE, "pero los datos muestran cómo la ruptura más intensa de la serie se produce entre 2022 y 2025" y, por lo tanto, "cualquier diagnóstico serio tiene que intentar explicar qué ocurre específicamente en ese periodo".

Xelo Valls ha enfatizado que la Generalitat dispone de un "amplio margen de actuación" sobre plantillas, planificación, distribución territorial de recursos, infraestructuras, admisión, desarrollo curricular, programas propios, formación docente, inspección y organización de centros, entre otros. "No puede reclamar autonomía para definir la política educativa y externalizar simultáneamente la responsabilidad sobre los resultados del sistema que administra", insiste.

CCOO PV considera, por lo tanto, que la respuesta no puede consistir en otra reforma coyuntural ni en una nueva "confrontación partidista". "Necesitamos una política educativa pensada para una generación, basada en ratios adaptadas; plantillas estables; profesionales especializados; centros dignos; una política estructural para el fomento de la lectura; matemáticas y ciencias; uso crítico de la tecnología; el valenciano entendido desde la cohesión social; lucha contra la segregación; recursos según necesidad; evaluación; transparencia; y continuidad institucional", ha reivindicado.

Por su parte, Miquel Puig ha llamado la atención sobre que PISA es un "estudio observacional". Muchas de las relaciones que identifica "pantallas y rendimiento, ISEC y rendimiento, apoyo familiar y resultados, titularidad de los centros, repetición son asociaciones estadísticas que por sí solas no permiten establecer una causalidad directa pero sí tener una perspectiva global y hacer comparativas con otras situaciones", ha argumentado.

Disgregar los datos y hacer un análisis de la situación del sistema educativo valenciano, es una manera de "profundizar" en las propuestas de mejora que necesitan abordar para favorecer "las condiciones laborales del profesorado y la calidad del servicio que se ofrece al conjunto de la comunidad educativa".

"ATAQUE CONSTANTE AL VALENCIANO"

El ejemplo de Singapur y Estonia, que son los países que mejor nota han sacado en el informe PISA, explica que tienen programas que trabajan "a largo plazo", un sistema de selección de acceso al profesorado a partir de una valoración y los "cuatro idiomas" que se hablan en el país asiático, mientras que "aquí hay un ataque constante al valenciano, se tendría que implementar políticas de aumento del uso del idioma".

Por último, el sindicato pone en relieve que el informe PISA refuerza las "reivindicaciones" del profesorado y reclama "diálogo" entre familias, alumnado y profesorado con "pacto educativo" a gran escala.