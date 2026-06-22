CCOO pide personarse como acción popular en la causa por la "brutal agresión" de un policía a una docente en la huelga

Denuncian la "brutal agresión" de un policía a una manifestante por la educación pública en València - TELEGRAM CCOO

VALÈNCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV ha anunciado este lunes que se personará como acusación popular en la causa por la "brutal agresión" de un policía a una profesora que el pasado 31 de mayo se concentraba en las inmediaciones de la Conselleria de Educación en el marco de la huelga indefinida en la enseñanza no universitaria de la Comunitat Valenciana.

Según informa este lunes eldiario.es, la titular de la plaza número 16 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de València ha abierto una causa tras la querella de la docente y ha acordado la práctica de las primeras diligencias, como requerir el atestado policial sobre los hechos.

De acuerdo con esta información, en ese atestado policial se mantiene que la víctima mantuvo una actitud exaltada y alentaba a los manifestantes a ocupar la calzada para cortar el tráfico en la zona y se defiende la actuación del agente como proporcionada y ajustada a la normativa interna de la unidad antidisturbios.

En los videos difundidos el día de los hechos se ve a la profesora de espaldas y al policía propinarle un empujón que le hace caer al suelo, donde es auxiliada por otras personas. Según señala CCOO PV en un comunicado, la docente, que está jubilada, sufrió "lesiones físicas y daño moral" mientras ejercía su derecho a la concentración con motivo de la huelga.

El sindicato decidió el 2 de junio, en su Comisión Ejecutiva, la personación en calidad de acusación popular en la causa, al entender que los hechos que habían trascendido a los medios de comunicación eran "indiciarios de delito" para justificar la presentación de una querella contra el agente, que se tramitó el pasado 12 de junio en el juzgado de guardia y se está a la espera de que sea admitida.

CCOO PV subraya que la misión del agente era "la de amparar los derechos fundamentales y, sin embargo, con su actuación afectó su libre ejercicio".

En la querella se solicita que el policía que provocó los hechos sea imputado por lesiones con la agravante de abuso de superioridad y prevalimiento del carácter público; delito contra la integridad moral de la profesora agredida, "consecuencia del trato degradante que menoscaba su dignidad", y una falta de auxilio inmediato a la víctima.

Además, el sindicato ha solicitado una medida cautelar de suspensión de funciones al agente antidisturbios mientras dure el procedimiento. La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, anunció la apertura de un expediente disciplinario al policía y mostró su solidaridad a la profesora y su familia por un hecho que "nunca debió pasar".