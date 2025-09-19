CCOO PV cree que Mahle "no puede justificar una reducción de plantilla en Paterna" y ve "desproporcionados" los despidos

VALÈNCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO Industria PV, Juan José Picazo, considera que Mahle "no puede justificar una estrategia de reducción de plantilla en Paterna (Valencia) y que, además, "el número de despidos propuesto es desproporcionado, teniendo en cuenta el día a día de la actividad de la empresa".

La organización sindical, en declaraciones remitidas a Europa Press, ha puntualizado que la desde la compañía "todavía no se han presentado los datos que teóricamente justifiquen el despido colectivo".

Juan José Picazo ha extendido su valoración a "todos los centros propuestos" por la empresa en su plan de despidos, "dada la conexión existente entre los centros".

El Grupo Mahle ha confirmado la reducción de su plantilla en Motilla del Palancar (Cuenca) en aproximadamente 550 empleados y en Paterna (Valencia) en unos 190 empleados en varias fases a lo largo de los próximos meses y dependiendo de los futuros desarrollos del negocio, una decisión que ve "inevitable". La compañía ha expresado su compromiso de buscar "soluciones justas y socialmente aceptables para las personas afectadas".

En un comunicado, Mahle ha ratificado "la reestructuración estratégica en su planta de Motilla del Palancar y en el Centro Tecnológico de Valencia", una decisión tomada debido "a los múltiples vientos en contra a los que hace frente actualmente la industria del automóvil, incluida la ralentización de los mercados globales de la automoción, las incertidumbres arancelarias y unos volúmenes más bajos de lo esperado en la movilidad eléctrica".