CCOO y UGT llaman a secundar la huelga general ante el "clamor social" por el "grave problema de la vivienda en España"

Archivo - El secretario general de UGT-PV, Tino Calero, y la secretaria de general de CCOO PV, Ana García Alcolea, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de CCOO PV y UGT PV, Ana García Alcolea y Toni Calero, respectivamente, llaman a secundar la huelga general prevista para el próximo otoño que, según remarcan, responde al "clamor social" por "el grave problema de la vivienda" en España.

Así, Ana García ha señalado que ambas organizaciones sindicales han acordado esta convocatoria de huelga general de 24 horas con el objetivo de "reivindicar salarios dignos para poder acceder a una vivienda, que a día de hoy es imposible".

"Venimos desde hace tiempo reclamando que los salarios tienen que subir, que se tendría que haber firmado el sexto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, con subidas entre el 4 y el 6 por ciento, que no se ha producido, y que vamos a seguir negociando y vamos a seguir en el conflicto para que los salarios puedan subir", ha manifestado al representante de CCOO.

"Por lo tanto, --ha continuado en declaraciones remitidas a los medios-- creemos que es fundamental y para ello vamos a trabajar desde CCOO, para que la huelga general sea un éxito. Y vamos a trabajar en los centros de trabajo y también con todos los movimientos sociales".

En la misma línea, Toni Calero ha justificado la convocatoria conjunta de esta acción porque "desde las organizaciones sindicales mayoritarias no podemos permanecer al margen ante el grave problema de la vivienda en nuestro país".

INCREMENTO DESMESURADO DE LOS PRECIOS

"El incremento desmesurado de los precios conjuntamente con el incremento de los salarios están llevando a que cientos de miles de trabajadores y trabajadoras tengan graves dificultades para poder acceder a una vivienda digna y además estamos viendo como miles de ciudadanos lamentablemente están perdiendo su vivienda por el incremento abusivo de los precios de la alquiler", ha advertido.

En este escenario, "ante el clamor social derivado de un problema, del problema más importante que tiene la ciudad en nuestro país, las organizaciones sindicales, entendemos que la convocatoria de huelga general es un instrumento para combinar a los partidos políticos a poner sobre la mesa medidas reales que faciliten el acceso a la vivienda digna a miles de trabajadores y trabajadoras de nuestro país", ha aseverado.