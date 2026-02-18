CCOO urge al Consell a implantar la jornada de 35 horas en función pública y "cumplir con lo pactado" con sindicatos

Asamblea informativa de CCOO PV - CCOO PV

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO PV ha instado al Consell a que implante la jornada de 35 horas entre el funcionariado público y "cumpla con lo pactado" con los sindicatos para que sea una realidad en 2026. Además, ha reprochado que, a estas alturas, el gobierno valenciano alegue que "van a evaluar el impacto económico" de la medida, "cuando ya está firmado y esa evaluación ya se suponía hecha".

Así lo ha señalado la secretaria general FSC CCOO PV, Pilar de Vera, junto al secretario general de FSC CCOO, Lucho Palazzo, en declaraciones a los medios en la sede del sindicato en València, antes de una asamblea informativa sobre los acuerdos para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía.

Cabe recordar que el Consell y los sindicatos CSIF, UGT PV y CCOO PV firmaron en abril de 2024 un acuerdo de legislatura con el que marcaron una hoja de ruta para le negociación de las condiciones laborales del personal funcionario, laboral y estatuario de la Generalitat, en departamentos como Justicia, Sanidad y Educación, y que contemplaba un calendario para abordar cuestiones como la jornada de 35 horas, el teletrabajo, los planes de igualdad y contra la violencia de género y la temporalidad.

A ello se suma el Acuerdo Marco para la Administración del siglo XXI firmado por el Gobierno central y CCOO y UGT a nivel estatal, que recoge también las 35 horas semanales. El Ministerio para la Función Pública comunicó a finales de enero que ha iniciado el procedimiento para implantar esta reducción en la Administración General del Estado (AGE).

De Vera ha señalado que el acuerdo que se firmó a nivel estatal "tiene que negociarse en cada una de las administraciones" autonómicas y que, además, el Consell valenciano firmó que en 2026 este punto de las 35 horas para las personas trabajadoras públicas "sería un hecho".

La representante sindical ha explicado que ahora, cuando el sindicato ha preguntado por la reducción "al calor de las últimas incorporaciones en la Administración General del Estado", por parte del Consell "la respuesta ha sido que van a evaluar el impacto económico". "Ya está firmado y esa evaluación ya se suponía hecha, o por lo menos debería estar ya en las mesas sectoriales", ha reprochado.

"Nos parece un poco de vergüenza que con un acuerdo firmado y pactado hace dos años estemos en la fase de estudiar las repercusiones económicas", ha criticado, antes de subrayar que la jornada de 35 horas es "una cuestión irrenunciable".

CCOO espera que la Generalitat tenga elaborado ese estudio este mes o el siguiente, pero ha apuntado que "teme que puedan haber excusas", y ha advertido que "la dana ya no es excusa para todo".

"SE PUEDE HACER SIN PERJUICIO A LA CIUDADANÍA"

"Cuando se están subiendo los sueldos y están aumentando el número de asesores, a mí me hace dudar un poco que la cuestión económica sea lo que finalmente diga que sí o diga que no", ha apostillado. Así, sobre el motivo por el que cree que la Generalitat no ha avanzado en la implementación, ha afirmado: "Yo creo que en estos momentos a lo mejor estamos jugando con qué fecha se da la reducción de jornada o cuándo no me conviene dar la reducción de jornada".

También ha apuntado que desde CCOO PV están "completamente seguros que se puede hacer esta reducción sin causar perjuicio a la ciudadanía". "Creo que es fácilmente adaptable en el personal docente y creo realmente que en el personal de sanidad no debe plantear mucha quiebra cuando ya estaba cerrado", ha comentado la sindicalista, al tiempo que se ha mostrado "convencida de que la huelga de médicos le está suponiendo más dinero que lo que pueda suponerle una adaptación de jornada".

"EN TODO MOMENTO SE HAN MANTENIDO LOS COMPROMISOS"

De Vera ha señalado que el estudio de repercusión económica no se realizó o al menos "nunca se entregó a la parte sindical, pero en todo momento se han mantenido compromisos para 2026".

"Ahora van a hacer la evaluación económica sobre el impacto. Si tú lo has firmado podrás evaluar, pero tendrás que cumplir con el compromiso que has asumido. Si no has hecho tu trabajo antes, pues te tocará hacerlo después, pero tendrás que asumir los compromisos que se firman, que pasan por el Consell y que luego se publican en el DOGV", ha afirmado. Así, ha pedido que en el Consell sean "objetivos y serios".

IMPLANTACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL

Por su parte, el secretario general de la Federación de Servicios a nivel estatal ha explicado que la asamblea de este miércoles en València se enmarca en una ronda de actos por el territorio para explicar el acuerdo firmado con el Gobierno, que "fortalece a más de 3 millones y medio de empleados y empleadas públicas".

Lucho Palazzo ha recordado que el acuerdo marco contempla una subida del 11,4% en un periodo de cuatro años. "En un periodo de 13 meses los empleados y empleadas públicas de este país van a ver un aumento del 9% en sus nóminas, por lo tanto creemos que en materia económica es un buen acuerdo", ha señalado, y también ha destacado medidas sobre el teletrabajo y los procesos de selección.

Palazzo ha manifestado que la negociación con el Gobierno ha sido "complicada, tensa durante mucho tiempo". "Han sido once meses de abandono por parte del Gobierno estatal, donde no se nos recibía, donde hemos establecido una estrategia de presión para condicionar la negociación", pero finalmente se ha alcanzado un acuerdo que, para CCOO, es "satisfactorio".