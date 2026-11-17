Archivo - La mezzosoprano Cecilia Bartoli - MARCO BORRELLI - Archivo

VALÈNCIA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palau de les Arts Reina Sofía de València inicia el ciclo dedicado a las principales voces del circuito operístico con un recital de la mezzosoprano Cecilia Bartoli y el pianista Lang Lang. La cita tienen lugar el próximo 22 de noviembre, a las 19.00 horas, en la Sala Principal.

En este recital de 'Les Arts és Grans Veus', la cantante italiana y el pianista chino interpretarán un programa que recorrerá cuatro siglos de música, desde Alessandro Scarlatti a Ernesto De Curtis, con canciones y arias de Händel, Schubert, Rossini, Donizetti, Bellini y Puccini, entre otros, detalla el coliseo en un comunicado.

La segunda sesión de 'Les Arts és Grans Veus' tendrá lugar el 28 de noviembre con el recital del contratenor argentino Franco Fagioli, quien rendirá homenaje a la figura de Carlo Broschi, conocido universalmente como Farinelli.

Acompañado por Gabetta Consort, formación especializada en interpretación histórica dirigida por el violinista Andrés Gabetta, Fagioli reconstruirá el universo del castrato italiano con un programa formado por las obras del propio maestro de Farinelli, Porpora, junto a las de compositores como Hasse, Sellitto, Vinci o Riccardo Broschi.

La programación del ciclo continuará el 4 de febrero de 2027 con la participación de la soprano noruega Lise Davidsen, una de las voces más demandadas del repertorio 'wagneriano' en la actualidad.

Junto al barítono Christopher Maltmann y la Orquestra de la Comunitat Valenciana (OCV), interpretará el tercer acto de 'Die Walküre', de Richard Wagner, bajo la dirección musical de Sir Mark Elder. La actuación supondrá el debut de Davidsen en el papel de Brünnhilde ante el público de Les Arts.

'Les Arts és Grans Veus' concluirá el 11 de marzo de 2027 con el regreso a València de la soprano estadounidense de origen cubano Lisette Oropesa, tras su participación en 'Manon', de Jules Massenet, que inauguró la temporada 2024-2025 del teatro valenciano.

Acompañada por la Orquestra de la Comunitat Valenciana y bajo la dirección de Corrado Rovaris, Oropesa interpretará una selección de obras de Bellini, Donizetti, Meyerbeer y Rossini.

Las entradas para los recitales de 'Les Arts és Grans Veus' pueden adquirirse a través de los diferentes canales de venta del teatro: las taquillas, el teléfono 96 197 59 00 y la página web de Les Arts.