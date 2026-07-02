'Celebra Paiporta' reúne en una jornada de música al aire libre a Serialparc y Jardí Electronic

Archivo - Imagen de archivo de Serialparc - PATRICIA VARGAS - Archivo

VALÈNCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Paiporta (Valencia) acoge este sábado, 4 de julio, 'Celebra Paiporta', una jornada de música al aire libre que reunirá por primera vez en la localidad de l'Horta Sud las propuestas de Serialparc y Jardí Electronic.

La cita tendrá lugar en la Pinada del CEIP Jaume I con entrada gratuita. La programación arrancará a las 12.00 horas con el formato matinal de Serialparc, encabezado por Carlangas, junto a Animal Persona y una sesión de Ley DJ, según ha informado la organización en un comunicado.

El músico, Carlangas llegará a Paiporta para presentar su nuevo disco, 'Universo Paralelo'. Junto a él estará Animal Persona, el proyecto de Carles Chiner, con una propuesta que combina pop, soul y rhythm and blues. Los valencianos también darán a conocer su nuevo álbum, 'Bestiari'.

La mañana se completará con Ley DJ, una de las figuras habituales de la escena club y festivalera valenciana. Por la tarde, de 17.00 a 22.00 horas, Jardí Electronic tomará el relevo con las sesiones de Fran Hernández, Gregori y Cris Cross, con una propuesta enfocada a los sonidos de vanguardia en localizaciones verdes y abiertas.

La iniciativa "lleva el espíritu de Serialparc más allá de València ciudad y convierte la Pinada del CEIP Jaume I en un espacio de encuentro para vecinos, vecinas y visitantes".

SOMBRAS Y APARCAMIENTO

La Pinada del CEIP Jaume I ofrece un entorno pensado para una jornada de verano al aire libre: una zona arbolada con sombra natural, aparcamiento gratuito en las inmediaciones y conexión en Metrovalencia desde València y otros municipios del área metropolitana.

Además, la cita, que tiene "la esencia de Serialparc y Jardí Electrònic, activará parques, zonas verdes y sus alrededores a través de propuestas musicales diferentes, cercanas y abiertas a nuevos públicos.

En esta línea, agregan que se trata de "una manera de llevar la cultura fuera de los recintos habituales, generar vida alrededor de los espacios públicos y convertirlos, durante unas horas, en lugares de encuentro y comunidad".

Por su parte, la vicealcaldesa de Paiporta, Marian Val, ha destacado que "esta propuesta musical y cultural está pensada para que toda la ciudadanía disfrute de alternativas saludables y de ocio respetuosas con el entorno en nuevos espacios de la localidad, para celebrar la diversidad y poner en valor la creación valenciana en contacto con otras sensibilidades y estilos".

'Celebra Paiporta' es una iniciativa de Districte y cuenta con la colaboración del Ajuntament de Paiporta, Sena Productions, Cervezas Turia y Arroz Dacsa.