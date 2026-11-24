Archivo - Imagen de archivo de personas sin hogar en València. - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IV Censo de Personas Sin Hogar de València --realizado durante la noche del 17 de noviembre-- ha identificado a 671 personas pernoctando en la vía pública, una cifra que supone un incremento de un 36% y pone de manifiesto "la persistencia de una realidad marcada por la exclusión residencial y la vulneración de derechos".

La comparación con el último censo elaborado en 2023 evidencia "un importante agravamiento de la situación", ya que en aquella edición se identificó a 492 personas durmiendo en la calle. Las cifras recogidas en el censo de este año suponen un incremento del 36,4 % en apenas tres años, remarcan los responsables de la iniciativa en un comunicado.

El censo se desarrolló mediante una metodología de recuento nocturno que recorrió toda la ciudad. Sin embargo, en esta edición no fue posible acceder a parques y jardines cerrados, espacios que sí habían podido incluirse en anteriores censos gracias a la colaboración municipal.

Esta circunstancia supone "una limitación relevante para el alcance del estudio, ya que se trata de lugares donde habitualmente pernoctan personas en situación de sinhogarismo", advierten los promotores, que inciden en que "la imposibilidad de acceder a estos espacios impidió que pudieran ser incorporados al recuento de este año y hace prever que existen personas que no han podido ser identificadas ni contabilizadas".

En palabras del representante de las entidades coordinadoras del censo, Emilio López, "la colaboración institucional es un elemento clave para que este tipo de estudios puedan ofrecer una fotografía lo más completa posible de la realidad del sinhogarismo".

"Si no hemos podido identificar a quienes pernoctan en estos espacios, es razonable pensar que la cifra real de personas que viven en la calle sea superior a la recogida por el censo. Esto no solo limita el alcance del estudio, sino que invisibiliza situaciones de exclusión residencial que también deberían ser conocidas y atendidas por las administraciones públicas", asevera.

El perfil general observado en el recuento muestra una edad media de 42,6 años y una mediana de dos años en situación de sinhogarismo, indicadores que evidencian que para muchas personas la falta de vivienda deja de ser una circunstancia puntual para convertirse en una situación cronificada.

Según explica el portavoz del censo, "los datos muestran que seguimos conviviendo con una realidad estructural que no puede entenderse como una emergencia puntual". "Detrás de cada cifra hay personas que llevan años sin acceso a una vivienda adecuada y que ven vulnerados derechos básicos de manera cotidiana", apostilla.

Los datos recogidos muestran además una situación de "elevada desprotección". En este sentido, siete de cada diez personas entrevistadas afirmaron haber sufrido algún delito o agresión, mientras que únicamente una de cada cuatro presentó una denuncia. Estas cifras reflejan la exposición constante a situaciones de violencia que experimentan muchas personas que viven en la calle y las dificultades que encuentran para acceder a mecanismos efectivos de protección.

"Que una parte tan importante de las personas encuestadas haya sufrido agresiones y que la mayoría no denuncie debería interpelarnos como sociedad", señala Emilio López. "La violencia forma parte de la experiencia cotidiana de muchas personas sin hogar y es imprescindible reforzar tanto la prevención como los recursos de acompañamiento y protección".

MÁS DE 500 PERSONAS VOLUNTARIAS

Más de 500 personas voluntarias participaron en el operativo, recorriendo los distintos distritos de la ciudad para localizar y contabilizar a las personas que pernoctaban en la vía pública. La elevada participación ciudadana ha vuelto a mostrar el compromiso social existente en València para visibilizar y afrontar el fenómeno del sinhogarismo.

Las entidades organizadoras destacan que el censo constituye una herramienta imprescindible para conocer la evolución de las situaciones de exclusión residencial y orientar el diseño de políticas públicas basadas en evidencias. Asimismo, señalan la necesidad de "reforzar las medidas de acceso a la vivienda, los recursos de atención social y sanitaria y los mecanismos de protección frente a la violencia que sufren las personas sin hogar".

El recuento ha sido impulsado por la Cátedra Interuniversitaria del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales de la Universitat de València junto con Misión Evangélica Urbana de Valencia, San Juan de Dios València, Bokatas, Fundación Salud y Comunidad, Casa Caridad, Accem, Hogar Sí, Cáritas València, Convive Fundación Cepaim y Médicos del Mundo Comunitat Valenciana.