El Centre del Carme abre la inscripción de su escuela de verano gratuita centrada en la creatividad teatral

La escoleta ‘La compañía magnética’ - GVA

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ha abierto el plazo de inscripción para su escuela de verano gratuita, una iniciativa que en esta edición pretende fomentar la creatividad infantil a través del teatro, y tomará como punto de partida la exposición 'Teatro magnético' del artista Pablo Helguera.

La actividad, que se desarrolla del 30 de junio al 10 de julio, de martes a viernes en horario de 10.00 a 13.00 horas, está dirigida a niños de entre 6 y 12 años. Bajo el título 'La compañía magnética', esta 'escoleta' de verano propone un acercamiento al teatro mediante dinámicas participativas que culminarán con la representación de una obra colectiva, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La sede del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ofrecerá un espacio de experimentación, juego y aprendizaje vinculado a las prácticas artísticas contemporáneas en el entorno museístico.

El director-gerente del Consorci de Museus, Nicolás Bugeda, ha subrayado la "accesibilidad" y la "mediación cultural" como uno de los "pilares de la institución". En este sentido, ha señalado que el público infantil "ocupa un lugar esencial en nuestra programación, por la importancia de las artes como herramienta para el desarrollo de sus capacidades creativas y expresivas".

ACERCAMIENTO AL TEATRO

'La compañía magnética' es una propuesta desarrollada por Pedagogías Invisibles y el equipo de educación y mediación del CCCC, inspirada en la exposición 'Teatro Magnético' de Pablo Helguera.

La actividad invita a los participantes a adentrarse en un universo donde la ficción, el juego y la palabra se entrelazan. Los niños formarán parte de esta particular compañía teatral en la que sus ideas y decisiones tendrán un "papel protagonista", en un entorno de participación "activa" guiado por el equipo de mediación cultural.

A partir de textos "mesméricos" y mediante el juego, los participantes trabajarán de forma colectiva en la creación de una pieza teatral "sencilla", en la que abordarán todas sus fases: desde la idea inicial y la escritura del guión hasta la asignación de roles y la puesta en escena final.

Además de la creación artística, la escuela de verano reservará cada jornada espacios para el juego libre, la convivencia y la exploración espontánea del Centre del Carme.

La 'escoleta' de verano es gratuita y requiere de inscripción previa a través del correo electrónico mediacio@consorcidemuseus.es.