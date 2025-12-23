El Centre del Carme homenajea al cine de animación con 'Tadeo Jones', Vicente Mallols y José Mota

El Centre del Carme rinde homenaje al cine de animación con la proyección de 'Las aventuras de Tadeo Jones' - GVA

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) dedica su sesión navideña del ciclo 'CCCClaves para el cine' a las películas de animación, este viernes, 26 de diciembre, en un encuentro dirigido al público infantil y familiar en el que se proyectará la película 'Las aventuras de Tadeo Jones' y que contará con la participación del director valenciano Vicente Mallols y la intervención online del actor José Mota.

El encuentro, de entrada gratuita, dirigido por el cineasta Rafael Maluenda, se iniciará a las 18 horas, con la presentación online del actor, director y guionista José Mota, quien pone voz a uno de los personajes principales de la película.

Tras la proyección, Maluenda mantendrá una charla con Vicente Mallols, "uno de los cineastas de animación con mayor reconocimiento profesional, ganador de varios premios, entre ellos, el premio Lola Gaos o el Premio del público del Festival de Málaga 2025 por su cortometraje 'Carmela'", ha destacado la Generalitat en un comunicado.

Durante el encuentro, desvelarán algunas de las claves de la película, del trabajo de los actores de doblaje, así como del cine de animación en general.

Mallols explicará también las diferencias entre rodar una película con actores o hacerla con muñecos o diseños digitales. Todo ello de una forma amena y cercana para fomentar la participación de los niños y niñas.

El director-gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha recordado "la importancia de fomentar la participación de los públicos en la cultura, así como la formación en este caso del público infantil, iniciándoles en el conocimiento de las artes como es el cine".

TADEO JONES

'Las aventuras de Tadeo Jones' es el primer largometraje que presenta al popular personaje, albañil que sueña con ser como Indiana Jones, el protagonista de las películas de Steven Spielberg. En clave de humor, la película parodia al legendario arqueólogo aventurero, cruzando las influencias cinematográficas con las de los comics españoles.

La película, que fue recibida como la mayor producción de animación española de todos los tiempos, resultó un éxito nacional e internacional de tales dimensiones que impulsó secuelas igualmente exitosas, al punto que se espera para el verano de 2026 la cuarta entrega de la saga de Tadeo Jones.

'Las aventuras de Tadeo Jones' se alzó con los Goya a Mejor Película de Animación, a Mejor Guión y a Mejor Dirección Novel, entre otros muchos premios fue, además, un gran éxito de taquilla y su impacto superó varios récords establecidos hasta el momento, colocándose incluso por delante de famosas producciones de animación americanas.

VICENTE MALLOLS

La última sesión del año de 'CCCC Claves para el cine', que rinde homenaje al cine de animación, busca también reconocer la figura del cineasta valenciano, Vicente Mallols.

Mallols, ganador del premio del público del Festival de Málaga en su edición 2025, con su cortometraje 'Carmela', y del premio Lola Gaos, es uno de los cineastas de animación con mayor reconocimiento profesional.

En 2023 fue nominado al premio Berlanga con su serie de animación 'Trazo crítico' y en 2015 en el Festival de Sitges con 'El criptozoólogo'. También es autor de la serie de animación 'El diario de Bita y Cora' (2018, 'The Inner Life' (2022) y 'Becarias' (2023).