El Centro Astronómico del Alto Turia alberga el telescopio "más potente y avanzado" de la Comunitat Valenciana

Imagen del telescopio - AVA

VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Astronómico del Alto Turia (CAAT), perteneciente a la Asociación Valenciana de Astronomía (AVA), ha incorporado a sus instalaciones un telescopio de 61 centímetros de diámetro de última generación, que lo convierte en el telescopio "más grande, moderno y potente" dedicado a la divulgación astronómica en la Comunitat Valenciana, y en el equipo "más avanzado" de España instalado en un observatorio amateur.

En un comunicado, AVA ha señalado que, "aunque existen algunos telescopios de mayor diámetro en el país, o bien pertenecen a observatorios profesionales --que mueven fondos públicos millonarios-- o bien utilizan monturas dobson manuales no computerizadas, lo cual les resta capacidades divulgativas y de investigación científica, algo que sí puede hacer el nuevo telescopio del CAAT".

La adquisición ha sido posible gracias a las Ayudas Europeas Leader, destinadas a la ejecución de operaciones dentro de las Estrategias de Desarrollo Local Participativas del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común de España (Pepac) 2023-2027, que "impulsa proyectos innovadores para dinamizar las zonas rurales y atraer población".

El nuevo telescopio --modelo PlaneWave CDK600 de 24 pulgadas fabricado en Estados Unidos-- es un instrumento del tipo 'Corrected Dall-Kirkham' de avanzadas prestaciones y características semiprofesionales que permitirá ofrecer una "experiencia visual excepcional" al público visitante y mostrará con gran detalle los anillos de Saturno, las bandas de Júpiter, los cráteres de la Luna o los brazos espirales de galaxias lejanas.

Su tecnología avanzada y su gran apertura suponen un "salto cualitativo" tanto para la divulgación como para la investigación científica que se lleva a cabo en el CAAT desde 1998.

Por ello, con su incorporación, el CAAT refuerza su posición como "referente nacional" en astroturismo, divulgación científica y observación astronómica en el medio rural, y le permitirá "afianzar su prestigio" dentro de la élite mundial en el campo en el que el CAAT es "un referente internacional": la búsqueda y seguimiento de asteroides potencialmente peligrosos (PHA) y NEOs (Near-Earth Objects).

El pasado verano, el CAAT se posicionó como el tercer mejor observatorio del mundo en el campo del seguimiento y estudio de asteroides potencialmente peligrosos excluyendo a los grandes programas automatizados o Big Surveys, y como el sexto mejor si los incluimos, según el organismo europeo NEODyS patrocinado por la ESA.

En la actualidad, no existe en España ningún otro observatorio amateur que reúna unas instalaciones y un instrumental equiparables a los del CAAT, ni que cuente con una trayectoria consolidada y un reconocimiento internacional similar, fruto de la actividad científica y de investigación de alto nivel que se desarrolla de manera continuada en sus instalaciones, remarcan desde AVA.

Desde su ubicación en Aras de los Olmos, el Centro Astronómico del Alto Turia se ha consolidado a lo largo de 25 años como uno de los "principales motores culturales y turísticos del Alto Turia", situado en un territorio declarado Reserva Starlight y Reserva de la Biosfera por la Unesco.

Asimismo, la instalación del nuevo telescopio potenciará la llegada de visitantes y familias durante todo el año y las jornadas de puertas abiertas, que ya atraen centenares de personas cada año.

En este sentido, la mejora tecnológica del CAAT contribuirá de forma directa a la economía local, lo que beneficiará a alojamientos rurales, restaurantes, comercios y empresas de servicios de Aras de los Olmos (Valencia) y municipios del entorno.