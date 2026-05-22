Cerca del 70% de las empresarias y directivas de la Comunitat Valenciana trabaja en empresas lideradas por otras mujeres

Evento 'Raíces &Trayectorias' - GVA

VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El 69,6 por ciento de las empresarias y directivas de la Comunitat Valenciana trabaja actualmente en empresas lideradas por otras mujeres. Un dato que según la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP) pone de manifiesto "cómo el liderazgo de las mujeres no solo transforma las organizaciones, sino que también impulsa entornos donde las mujeres generan nuevas oportunidades para otras mujeres".

Bajo esa idea de "inspiración y apoyo mutuo", más de un millar de mujeres se han reunido en CaixaForum València en el marco de 'Raíces & trayectorias', una iniciativa organizada por Women in Retail (WiR) junto a Diesemm e impulsada en València por la EVAP, para compartir las historias personales y profesionales que hay detrás del liderazgo de las mujeres.

El encuentro ha reunido a mujeres "referentes" de grandes compañías y proyectos empresariales como la 'Corporate People Director' de ISDIN, Áurea Benito; la fundadora de Dolores Cortés Swimwear, Dolores Font; la directora de Personas y Cultura Corporativa de Choví, Sara Choví; la cofundadora y CEO de Singularu, Cristina Aristoy; la 'Board of Directors' en Vicky Foods, Mariola Juan Fernández; la recipiente del Premio Jaume I al Emprendimiento, Ángela Pérez; la Directora Ejecutiva de 'Engagement' Iberia de Salesforce, Mildred Laya; y la 'Growth and Comms Lead' de Zenithbr, Greta Rueda, según ha informado la EVAP en un comunicado.

A través de un formato "íntimo y cercano", las ponentes han compartido momentos importantes de su vida y trayectoria profesional mediante cinco fotografías personales. De esta forma, han podido mostrar el lado "más humano" del liderazgo y poner sobre la mesa experiencias como la conciliación, las decisiones difíciles, las oportunidades, los retos o las personas que han marcado su camino.

"En EVAP siempre defendemos que el liderazgo no se construye solo desde los logros profesionales, sino también desde todo lo que vivimos: escuchar a otras mujeres, compartir tanto sus experiencias positivas como las más difíciles y conocer todo lo que han logrado genera inspiración porque cuando una mujer comparte su historia puede impulsar la de muchas otras", ha señalado la presidenta de EVAP, Marta Iranzo.

En este sentido, el evento ha puesto el foco en la importancia de visibilizar a mujeres referentes y crear un espacio donde ellas mismas puedan compartir experiencias, inspirarse mutuamente y construir nuevas redes de apoyo dentro del ámbito empresarial.

Según la fundadora y presidenta de Women in Retail, Cristina Delgado, "con Raíces se quiere promover referentes para las nuevas generaciones, mostrar que detrás de cualquier posición de liderazgo hay muchísimo compromiso, trabajo, esfuerzo, disciplina y también vulnerabilidad". Asimismo, ha subrayado que este evento es un "homenaje": "Se trata de una conmemoración a nuestros lugares de origen, a quienes fuimos antes de convertirnos en quienes somos hoy".

LAS EMPRESAS LIDERADAS POR MUJERES IMPULSAN LA IGUALDAD

Según el estudio 'Situación de las empresarias y directivas en la Comunitat Valenciana', impulsado por EVAP, las empresas lideradas por mujeres muestran un "mayor compromiso con la igualdad, con más presencia de mujeres tanto en contratación como en puestos de responsabilidad".

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha puesto de relieve la importancia de "visibilizar el talento femenino, la capacidad y el liderazgo de las mujeres a través de historias reales que permitan crear redes de apoyo, abrir nuevos caminos y generar oportunidades en ámbitos tradicionalmente masculinizados, para seguir avanzando hacia una igualdad real y efectiva".

Camarero ha incidido en que "detrás de cada avance en igualdad hay siempre mujeres que han decidido dar un paso al frente, organizarse y tender la mano a otras". Por ello, el proyecto 'Raíces & trayectorias' "no constituye un mero reconocimiento, sino una forma distinta de enfocar los liderazgos femeninos, al poner a la mujer en el centro desde una mirada profundamente humana y dar visibilidad a sus historias y experiencias".

En este sentido, la titular de Igualdad ha incidido en que la trayectoria de las mujeres participantes en esta iniciativa permite "mostrar, especialmente a las generaciones más jóvenes, que se puede llegar, que se puede liderar, emprender y transformar una empresa o una sociedad y que se puede hacer sin renunciar a ser quiénes somos".

"AÚN QUEDA MUCHO TRABAJO POR HACER"

La consellera de Igualdad ha destacado que "aún queda mucho trabajo por hacer para erradicar las violencias que sufren las mujeres y avanzar en espacios como la conciliación y la corresponsabilidad", al tiempo que ha señalado que "se siguen rompiendo techos de cristal, al situar a mujeres en puestos directivos y de decisión en las empresas, llegar a espacios y sectores donde antes sólo los ocupaban hombres y generar el talento femenino".

En este sentido, Camarero ha subrayado que "la defensa de los derechos de las mujeres no puede entenderse solo como una responsabilidad institucional, sino que debe ser un compromiso compartido por toda la sociedad". Por lo que la vicepresidenta ha reiterado el compromiso del Consell en "seguir trabajando para que la igualdad en la Comunitat Valenciana sea real y efectiva".

"Una igualdad que se traduzca en oportunidades, en conciliación, en corresponsabilidad, en libertad y también en la presencia de más mujeres en los espacios de decisión económica y empresarial", ha concluido.