Cercanías Valencia avisa que el servicio este jueves se verá "muy afectado" y recomienda medios alternativos por huelga

Archivo - Tren de la red de Cercanías en imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cercanías Valencia ha avisado de que el servicio se verá "muy afectado" este jueves con motivo de la huelga convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF, por lo que ha recomendado buscar medios alternativos.

"Mañana, 29 de octubre de 2026, se verá muy afectado el servicio de Cercanías. Recomendamos buscar medios alternativos. Lamentamos las molestias y agradecemos su comprensión", señala Cercanías en un mensaje compartido en redes sociales.

Igualmente, subraya que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos del 75 por ciento en hora punta y del 50 en el resto de las horas. Por ello, recomienda planificar los desplazamientos con antelación y consultar la información actualizada sobre el estado del servicio a través de nuestros canales oficiales.