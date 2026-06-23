Cerrada la piscina municipal de Silla por la presencia de restos fecales y la rotura de un pasamanos

Cerrada la piscina municipal de Silla (Valencia) por la presencia de restos fecales y la rotura de un pasamanos - AYUNTAMIENTO DE SILLA

VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Silla (Valencia) ha informado del cierre de la piscina municipal "hasta nuevo aviso" días después de su reapertura tras la rotura de un pasamanos de accesibilidad a la misma y después de detectar la presencia de restos fecales en uno de los vasos.

Ante esta situación, "siguiendo los protocolos sanitarios establecidos para este tipo de incidencias, es necesario proceder al vaciado parcial de la instalación afectada, así como a su limpieza, desinfección y posterior puesta a punto para garantizar la seguridad y la calidad del agua", expone el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento aprovecha para agrader "la magnífica acogida que ha tenido esta instalación" tras un "extraordinario fin de semana de estreno, con una gran afluencia de personas disfrutando de la renovada piscina municipal de verano".

Sin embargo, lamenta que, durante estos días, varios usuarios "hicieron un uso inadecuado del pasamanos de accesibilidad de la piscina, utilizándolo como asiento". Esta situación, añade, "provocó que el elemento acabara cediendo y, por motivos de seguridad, sea necesaria su reparación antes de reanudar la actividad con todas las garantías".

Por ello, ahora se procederá al vaciado parcial de la piscina antes de volver a anclar el pasamanos y se instalaran carteles informativos "para recordar a los usuarios que es un pasamanos y que no se deben sentar".

Paralelamente, el personal de la instalación ha detectado también la presencia de restos fecales en uno de los vasos de la piscina. Ante esta situación, "siguiendo los protocolos sanitarios establecidos, es necesario proceder al vaciado parcial de la instalación afectada y a su limpieza, desinfección y posterior puesta a punto para garantizar la seguridad y la calidad del agua".

Por último, el consistorio agradece "la comprensión de toda la ciudadanía" y recuerda "la importancia de hacer un uso responsable del mobiliario y de los elementos de seguridad para que todos y todas podamos disfrutar de unas instalaciones en las mejores condiciones".