Cerrados el Castillo de Santa Bárbara y parques y jardines de Alicante por la previsión de viento

ALICANTE, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Alicante ha vuelto a cerrar este sábado durante todo el día el Castillo de Santa Bárbara, al tiempo que mantiene clausurados los parques y jardines y precintadas las zonas de paso y espacios verdes con presencia de arbolado monumental, debido a la previsión de viento.
Así lo ha informado el consistorio, en una nota remitida a los medios de comunicación, debido a las fuertes rachas de viento, que han llevado al Centro de Coordinación de Emergencias a reactivar nuevamente la alerta amarilla en el municipio de Alicante.