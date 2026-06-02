El Certamen de Bandas 'Ciutat de València' celebra su 140 aniversario con una programación previa y abierta

Archivo - Imagen de archivo de una banda de música - FSMCV - Archivo

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Certamen Internacional de Bandas de Música (CIBM) 'Ciutat de València' celebra 140 años con una edición "histórica" que amplía su alcance con un programación previa y abierta, además de la oficial, orientada a acercar la música a la ciudadanía, activar nuevos espacios y reforzar la participación de bandas locales, nacionales e internacionales.

Esta efeméride refuerza la singularidad de un certamen nacido a finales del siglo XIX y consolidado como "una de las grandes referencias mundiales del ámbito bandístico" que "forma parte de la memoria colectiva valenciana", según ha informado el consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento de València y la Concejalía de Acción Cultural, dentro de su estrategia Music City, quiere poner en valor este año la dimensión cultural, patrimonial e internacional de un "acontecimiento único": "El certamen de bandas más antiguo del mundo en activo y uno de los grandes símbolos musicales de la ciudad".

La edición de 2026 incorpora una programación previa para mostrar el "espíritu del certamen" por distintos espacios de la ciudad. El objetivo es que el 140 aniversario "se viva antes, durante y fuera de los días oficiales de competición", de manera que "conecte la tradición bandística con la vida cotidiana de València".

Entre las actividades previas destacan la celebración del Día de la Música, el 21 de junio, con una acción vinculada ya al aniversario del CIBM, la 'Línea del Certamen Internacional', una intervención musical que se desarrollará dentro del transporte público, con un "inesperado efecto sorpresa" que no ha desvelado.

PROPUESTAS Y ACTIVIDADES

Por otro lado, el CIBM y los Gay Games Valencia 2026 han creado una "alianza estratégica" que dará una "visibilidad internacional de muy alto impacto" a través de la colaboración con la Gay Alliance Band, banda formada por músicos provenientes de casi 20 países. La colaboración con ellos constará de una jornada musical por la diversidad, el 28 de junio en el Polideportivo de Castellar-l'Oliveral y la participación en el Bands Festival del Palau de la Música el 2 de julio.

En otro ámbito, el CIBM estará presente por primera vez en el ciclo 'Serenates' de La Nau, con un concierto de la banda UAM L'Horta de Sant Marcel·lí, que fue banda de la ciudad premiada en la anterior edición del certamen, el 29 de junio en el claustro de la universidad.

Dos grandes conciertos formarán parte también de esta propuesta de actos previos: el día 11 de julio, Gustavo Dudamel al frente de la Joven Orquesta Nacional de Venezuela con una sinfonía de Shostakovich sobre el atril y el 12 de julio el concierto de la banda ganadora de la sección de honor del CIBM 2025, la Primitiva de Llíria.

La parte académica también tendrá cabida entre estas acciones, con tres mesas de debate y talleres didácticos que se celebrarán entre el Conservatorio Superior de València y el Palau de la Música, de manerá que se dará voz a expertos en composición, interpretación y dirección para generar un espacio de reflexión en torno a la vigencia CIBM en el siglo XXI.

'PERFORMANCE 140'

La culminación de este conjunto de actos se vivirá el 10 de julio con una de las propuestas "más singulares" de esta edición: la 'Performance 140', una intervención artística en Poblats Marítims que "abrirá nuevas fronteras creativas entre bandas de música, cornetas y tambores, y música electrónica en vivo".

La acción consistirá en dos pasacalles contemporáneos, un combate sonoro y una creación electrónica en directo y tiene como objetivo, proyectar el espíritu tradicional de las bandas de música hacia lenguajes performativos contemporáneos de vanguardia, y acercar la celebración del 140 aniversario del CIBM a la ciudadanía.

El certamen, que "volverá a situar a València como punto de encuentro de bandas locales, nacionales e internacionales", tendrá la presentación oficial del CIBM 2026 en el patio de los naranjos del Palau de la Música el 1 de julio.

VISIBILIDAD INTERNACIONAL Y MEMORIA DOCUMENTAL

La edición del 140 aniversario contará además con una alianza estratégica con Visit València para reforzar la visibilidad internacional del certamen y proyectar la ciudad como capital musical de referencia.

Asimismo, en colaboración con la Agencia Valenciana del Audiovisual, se impulsará una convocatoria para generar una crónica visual del 140 aniversario. El objetivo es que esta edición deje también un archivo documental y artístico capaz de recoger la dimensión cultural, humana y ciudadana del certamen.

La programación oficial del Certamen Internacional de Bandas de Música se desarrollará en julio en el Palau de la Música, con las distintas secciones del concurso y la participación de bandas invitadas como cierre de cada jornada.