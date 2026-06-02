La CEU UCH aumenta sus becas y ayudas un 16% y supera los 9,5 millones de euros

Alumnos de la CEU Cardenal Herrera - CEU CARDENAL HERRERA

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) ha distribuido un total de 9.690.280 euros en becas y ayudas al estudio durante el curso 2025-26, lo que supone un incremento del 16 por ciento con respecto a 2024-25.

Según ha informado la institución académica en un comunicado, el incremento en los tres últimos cursos resulta "significativo", pues en el curso 2023-24 se destinaron más de 5,53 millones de euros, y en 2024-25, 8,35 millones, de los que un millón fueron para estudiantes y familias afectados por la dana del 29 de octubre de 2024. En total, la CEU UCH ha duplicado la partida destinada para becas y ayudas en cuatro cursos, pues en 2022-23 destinó 4,75 millones euros en este concepto y este 9,69 millones.

Esta dotación "reafirma" la misión de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, a la que pertenece la institución, "como entidad benéfico-docente y su voluntad de garantizar el acceso a una educación de calidad con independencia de la capacidad económica de las familias".

En sus 28 centros educativos (colegios, universidades y centros de Formación profesional), el CEU ha distribuido más de 30 millones de euros en becas y ayudas al estudio durante el curso 2025-26, lo que supone un incremento del 24% respecto al curso pasado, seis millones de euros más. En total, se han concedido 10.818 ayudas, que han beneficiado a 9.697 estudiantes de 8.716 familias. Esto significa que uno de cada cinco alumnos del CEU de toda España cuenta con apoyo financiero.

En las Universidades CEU esa proporción aumenta hasta el 26% de sus estudiantes y en el caso de la Universidad CEU Cardenal Herrera al 30%. La enseñanza universitaria es la que concentra la mayor parte del esfuerzo, con 26,87 millones de euros para cerca de 8.000 alumnos -un 12,5% de ellos son internacionales- distribuidos entre los centros de educación superior del CEU.

El plan de becas y ayudas del CEU cuenta con convocatorias de diferentes tipos. Entre ellas, las institucionales, además de las específicas por centro, por tipo de estudios, orientadas al mérito académico, así como para estudiantes con algún grado de la discapacidad, para deportistas, talento, junto con otras circunstancias económicas personales o familiares.

La dotación del curso 2025-26 responde a la evolución de la demanda y a la "prioridad" de garantizar el acceso y la continuidad de estudios en todas las etapas educativas del CEU. Mediante el Plan Estratégico 2022-2027, el CEU "sigue avanzando en su objetivo de crecimiento aumentando plazas en sus centros y facilitando el acceso a sus estudiantes a través del programa de becas y ayudas", señala la institución.