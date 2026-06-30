La CEU UCH organiza el II curso sobre Evaluación del entorno informativo impulsado por la OTAN

La Universidad CEU Cardenal Herrera organiza la segunda edición del curso de evaluación del entorno informativo promovido por la OTAN - CEU UCH

VALÈNCIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) ha organizado la segunda edición del curso Evaluación del entorno informativo, una iniciativa formativa impulsada por la OTAN y enmarcada en el área de Comunicación Estratégica de la Alianza Atlántica.

Este programa responde a "la creciente necesidad de que los países miembros refuercen la capacitación de profesionales integrados en la estructura de la OTAN, así como de las Fuerzas Armadas internacionales y representantes de distintos Ministerios de Defensa", explica la institución académica en un comunicado.

El curso ha reunido a personal civil y militar de distintos países, consolidándose como un espacio de formación especializado en el análisis de la información en un contexto global marcado por la transformación digital y la hiperconectividad. En esta edición participan 31 asistentes procedentes de 14 países, lo que refuerza el carácter internacional y estratégico de la iniciativa.

La puesta en marcha de este programa ha sido posible gracias al liderazgo del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad y al Centro de Excelencia de Comunicación Estratégica de la OTAN. Las sesiones se han desarrollado en el Palacio de Colomina, sede del CEU en Valencia, que refuerza así su posicionamiento como centro formador estable de la Alianza Atlántica.

La inauguración del curso ha contado con una mesa institucional presidida por el vicerrector de Ordenación Académica, Digitalización y Calidad de la CEU UCH, Juan Manuel Corpa, acompañado por Elías Durán, director de Comunicación Corporativa y coordinador de estos cursos; el general José Gonzálvez Vallés, nuevo Jefe de Apoyos del CGTAD y Jefe de Comunicación del NRDC-ESP; y los formadores del curso, Branch Head, Information Environment Assessment · NATO Allied Joint Force Command Brunssum (JFCBS); Nicholas Paul Andrew, y Elisabeth Fry.

Durante su intervención, Corpa ha subrayado la relevancia de esta colaboración internacional: "Organizar este curso y convertirnos en un Centro de Formación Educativa de la OTAN nos brinda la oportunidad de contribuir a la defensa de Europa y de la Alianza Atlántica".

Por su parte, el brigada general José Gonzálvez ha destacado la importancia de desarrollar estrategias de comunicación en el actual contexto global: "Vivimos inmersos en la era de la información, caracterizada por la hiperconectividad y la rapidez en la difusión de datos y opiniones, lo que hace imprescindible contar con una estrategia comunicativa y análisis sólida".

ANTICIPAR RIESGOS Y DETECTAR OPORTUNIDADES

Gonzálvez ha señalado que el objetivo de este tipo de formación es mejorar la capacidad de toma de decisiones, anticipar riesgos y detectar oportunidades.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de comprender en profundidad las dinámicas del entorno informativo y el impacto de las tecnologías emergentes, que evolucionan constantemente.

El curso combina la experiencia académica con la práctica profesional, ofreciendo a los participantes una formación adaptada a las necesidades reales del entorno estratégico actual.

En este sentido, se pone especial énfasis en el análisis del ecosistema informativo, la gestión de la comunicación y la defensa de valores fundamentales como la libertad, las instituciones democráticas y la cooperación internacional.

Con esta iniciativa, la Universidad CEU Cardenal Herrera reafirma su compromiso con la formación de alto nivel en ámbitos clave para la seguridad y la comunicación global, fortaleciendo su papel como socio académico en proyectos de alcance internacional liderados por la OTAN.