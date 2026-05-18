La CEV destaca que el nuevo modelo de Ford Almussafes aporta "tranquilidad" y es una oportunidad para la industria

Archivo - El presidente de la CEV, Vicente Lafuente, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) considera "una excelente noticia" el anuncio de Ford sobre la adjudicación de la fabricación del modelo Bronco a la planta de Almussafes (Valencia), ya que es a la vez un "elemento de tranquilidad" y "una oportunidad" para el posicionamiento de la industria valenciana.

La patronal valenciana ha expuesto que la transición hacia nuevos modelos de movilidad, la irrupción de nuevos competidores globales y la necesidad de acompasar sostenibilidad, competitividad y demanda están obligando a redefinir estrategias industriales en toda Europa. Cree que la adjudicación "refuerza la confianza en la capacidad industrial de la Comunitat Valenciana".

Además, en un comunicado, ha subrayado que la apuesta de Ford por Almussafes "debe interpretarse también como una oportunidad para reforzar el posicionamiento industrial de la Comunitat Valenciana y consolidar un ecosistema empresarial altamente especializado, innovador y con capacidad de adaptación".

Para el presidente de la CEV, Vicente Lafuente, "es, sin duda, una decisión que refuerza el papel estratégico de la factoría valenciana dentro de la industria europea de automoción y una señal relevante de confianza en las capacidades productivas, logísticas y tecnológicas de nuestro territorio".

"La decisión supone además un elemento de tranquilidad y confianza para todas las empresas proveedoras vinculadas a la factoría y para los miles de personas trabajadoras cuya actividad depende, directa o indirectamente, de la evolución de Ford Almussafes", ha añadido.