La CEV dice que aprobar la reducción de jornada sin consenso "carece de sentido" y llama a "reactivar el diálogo social"

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) considera que "legislar sin consenso una medida de enorme calado" como la reducción de la jornada laboral "carece de sentido, supone ignorar la realidad de empresas y trabajadores que necesitan seguridad jurídica y marcos estables para organizar su actividad". Por ello, agradece "la posición de los grupos parlamentarios que mostraron ayer su rechazo, en coherencia con la ausencia de acuerdo en el diálogo social".

La patronal valenciana ha valorado de esta forma que el Pleno del Congreso este miércoles aprobase las enmiendas de totalidad que el PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, lo que retira el proyecto de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, del trámite parlamentario.

La CEV remarca que "defiende que es el diálogo social y la negociación colectiva sectorial el mejor espacio para debatir sobre la jornada laboral".

"Cada sector tiene particularidades productivas, de organización y de competitividad que no pueden resolverse con una norma uniforme e impuesta sin diálogo. Solo a través de la negociación colectiva se pueden alcanzar soluciones equilibradas que respeten las necesidades de empresas y trabajadores", expone.

Además, esgrime que la reducción obligatoria de jornada "conlleva riesgos evidentes: dificultades organizativas en sectores con turnos; menor productividad y eficiencia en un momento en que España ya sufre una brecha respecto a Europa; incremento de costes laborales que impactaría en la viabilidad de muchas pymes; freno a la inversión y, en última instancia, menos capacidad para generar empleo estable y de calidad".

Por último, desde la CEV se hace "un llamamiento a reactivar el diálogo social y a apostar por el consenso como la vía más responsable y eficaz para abordar cualquier cambio en esta materia".