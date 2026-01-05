CEV pide consolidar la evolución positiva del paro con más estabilidad, productividad e impulso a actividad empresarial

Archivo - Imagen de archivo de una oficina de la Seguridad Social, - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La patronal valenciana CEV ha pedido este lunes consolidar la evolución positiva del paro en la Comunitat Valenciana con "más estabilidad, productividad e impulso a la actividad empresarial" para que se mantenga el dinamismo creado.

Así lo ha indicado en una valoración de los datos del paro, contratación y afiliación de la Comunitat Valenciana, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La CEV, en un contexto coyuntural "positivo, marcado, además, por la temporalidad asociada a la campaña navideña", ha valorado los datos ya que la evolución del paro "ha sido más dinámica que en el conjunto del país, mientras que la afiliación y la contratación han sido menos intensas".

En el conjunto de España, el paro ha bajado en nueve regiones y en las dos ciudades autónomas. En paralelo, la afiliación ha subido en siete comunidades y en las dos ciudades autónomas, mientras que la contratación solo ha crecido en tres. El número de parados registrado en este mes es la cifra más baja en un mes de diciembre desde 2007, tanto en España como en la Comunitat, ha indicado la patronal en un comunicado.

Con 2.173 desempleados menos que en noviembre, "la Comunitat es la segunda región en la que el paro más disminuye en términos absolutos y la séptima en términos relativos (0,74%)". En media nacional el paro ha bajado en 16.291 personas, cifra que equivale a un descenso del 0,67%. En comparativa anual el paro registra en la Comunitat un descenso de 25.560 personas en situación de desempleo, equivalente a una bajada del 8,10 %. Esta bajada es 2,16 puntos porcentuales más intensa que la registrada en media nacional.

En contrataciones, en diciembre se firmaron en la Comunitat un total de 108.162 contratos, lo que supone una disminución del 12,80% respecto al mes anterior, un descenso 7,72 puntos porcentuales más intenso que en media nacional. El 44,40% de las nuevas contrataciones laborales en la Comunitat han sido indefinidas (7,11 puntos porcentaules por encima de la media nacional) y el restante 55,6%, temporales.

En tasa mensual la contratación indefinida se ha reducido un 23,72%, un descenso 9,48 ppuntos porcentaules más intenso que en media nacional. En paralelo, la contratación temporal en la Comunitat baja un 1,53%, mientras que en el conjunto de España sube un 1,36%. En comparativa anual el número de contratos avanza un 7,28%, 3,25 puntos por encima de la evolución del conjunto de España.

La contratación indefinida acumulada en la Comunitat mantiene "buenos registros" y, con una tasa del 48,76% sobre la contratación total, supera en 7,58 puntos la media nacional. La Comunitat se mantiene como la tercera región con mayor proporción de contratos indefinidos.

SEGURIDAD SOCIAL

El número de afiliados en la Comunitat ha subido en diciembre en 916 cotizantes respecto al mes anterior. Esta subida equivale a un aumento del 0,04% en tasa mensual, un avance 0,05 puntos inferior al de la media de España. La Comunitat es la quinta comunidad autónoma con mayor aumento de afiliados en términos absolutos y la séptima en términos relativos.

En tasa anual, el número de afiliados sube en 80.612 personas, un 3,69% y 1,32 puntos por encima de la media nacional. En comparativa anual, la Comunitat se sitúa como la comunidad autónoma con mayor avance en el número de afiliados en términos relativos y la tercera en términos absolutos.