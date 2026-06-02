La CEV ve positivos los datos de mayo y ve "prioritario" retomar las negociaciones para reformar la financiación

Archivo - Electricista en Femeval - FEMEVAL - Archivo

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La patronal valenciana CEV ha calificado de positivos los datos del desempleo, contratación y afiliciación a la Seguridad Social de mayo conocidos este martes --excepto para la provincia de Castellón, donde se ha registrado un crecimiento en todos excepto en construcción--, en un contexto de bajada del paro en todos los sectores y regiones, y en un mes en el que los factores estacionales impulsan la actividad económica y el descenso del desempleo.

La CEV ve "prioritario" en este contexto que se retomen las negociaciones para la reforma de la financiación autonómica porque "una financiación justa y adecuada permitiría a la Comunitat Valenciana disponer de los recursos necesarios para impulsar políticas de apoyo al tejido productivo, favorecer la inversión, mejorar la competitividad de las empresas y contribuir al mantenimiento de la actividad económica y el empleo".

Según ha apuntado la patronal en un comunicado, en la Comunitat el paro ha descendido tanto en Alicante como en Valencia y en los cuatro sectores productivos. Ese descenso, tanto a nivel autonómico como sectorial, ha sido "menos intenso" que en la media nacional.

De otro lado, ha subrayado que la subida del paro en el colectivo sin empleo anterior en las tres provincias de la Comunitat es "significativamente superior" a la registrada en el conjunto de España. También el número de afiliados y la contratación han subido, aunque con menor intensidad que en media nacional.

A la vista de estos datos, en un contexto marcado "por la desaceleración del crecimiento económico, la elevada incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas y comerciales a nivel internacional y la persistencia de importantes retos estructurales para la competitividad empresarial", la CEV considera "imprescindible" reforzar la capacidad de actuación de la Generalitat Valenciana.

En este sentido, considera "prioritario" que el Gobierno central retome "con urgencia" las negociaciones para la reforma del sistema de financiación autonómica, también en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que todas las administraciones implicadas "favorezcan el diálogo para avanzar, con los ajustes necesarios, en la reforma del sistema de financiación autonómica y alcanzar un acuerdo que garantice una asignación de recursos suficiente y equilibrada".