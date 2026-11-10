CGT llama a la huelga general con una pancarta desde el Puente de Serranos

Pancarta en el Puente de Serranos - CGT

VALÈNCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

CGT València ha realizado una acción de agitación y propaganda en las Torres de Serranos de València, con el reparto de octavillas y una pancarta que han descolgado desde el Puente de Serranos con el lema '11N Vaga General'. Con esta acción simbólica, la organización anarcosindicalista hace un llamamiento a la ciudadanía para secundar la Huelga General por el derecho a la vivienda convocada para mañana miércoles, 11 de noviembre.

Esta movilización se suma a las concentraciones celebradas este pasado lunes frente a las sedes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y de la Conselleria de Vivienda, donde exigió medidas para que la vivienda deje de ser un bien de mercado.

"Señalamos a la patronal como parte del problema que tiene la clase trabajadora para acceder a una vivienda, ya que son responsables de los bajos salarios que tenemos y de la explotación y precariedad que sufrimos", apuntan desde la federación local de CGT.

Desde el sindicato subrayan que "el encarecimiento de la vivienda es un problema para los trabajadores y trabajadoras que, junto con las subidas del IPC, afecta negativamente a unos salarios estancados desde hace años y dificulta no solo el acceso a un hogar, sino también poder disfrutar de una vida plena y saludable pese a tener un trabajo".

Para la jornada de huelga de este miércoles, la sede de CGT València permanecerá abierta 24 horas como espacio de avituallamiento y cuidados para quienes secunden el paro.

PIQUETES

El calendario de acciones previsto en València por este sindicato comenzará a las 2.00 horas con un piquete informativo en Mercavalència, tras lo que a las 5.00 está previsto el piquete informativo en las cocheras sur (San Isidro) y norte (campus de Tarongers) de EMT València.

A las 12.15 horas tendrá lugar un piquete-manifestación desde la calle Colón hasta la plaza del Ayuntamiento, junto a CNT y COS. Por la tarde, la manifestación unitaria saldrá a las 18.00 horas desde la calle Xàtiva.

En Castelló de la Plana, el local de CGT estará abierto desde las 6.00 horas y han convocado un piquete informativo a las 9.00 entre el paseo Ribalta y el pasadizo de las Artes y una manifestación a las 11.00 desde la Farola (plaza de la Independencia). Por último, a las 17.00 partirán desde su local a la manifestación unitaria que saldrá a las 18.00 desde la plaza Maria Agustina.