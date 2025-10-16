Archivo - Chefs Michelin y expertos de sala competirán en la semifinal del concurso Cocinero y Camarero del Año en Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La segunda semifinal del concurso Cocinero y Camarero del Año 2025-2026, que se celebrará durante una jornada completa en el CdT de Alicante el próximo 13 de noviembre, ya tiene a sus doce semifinalistas. Entre los participantes que han llegado a esta fase hay chefs distinguidos en sus establecimientos con estrellas Michelin y profesionales de sala. La ciudad acoge este evento en el marco de su título como Capital Española de la Gastronomía.

Los seis concursantes que competirán en la semifinal del certamen son Borja Moncalvillo (Origen, Castro Urdiales, Cantabria), Daniel García Peinado (Ama Restaurante, Benalúa de las Villas, Granada), Juanma Salgado (Dromo, Badajoz), Paula Gutiérrez (Víctor Gutiérrez, Salamanca), Pedro Montolio (Dagma, Barcelona) y Roger Julián (Simposio, San Antonio de Benagéber, Valencia).

Por su parte, los seis profesionales de sala que medirán sus fuerzas para conseguir las tres plazas para la gran final de Alimentaria son Paloma Sánchez (Restaurante Santa Ana, Murcia), Ángela Rodríguez (Bodega Ayrén & Restaurante, Alicante), Diego de Obeso (Hotel del Oso, Cosgaya, Cantabria), Javier Gil (Restaurante Gaytán, Madrid), Juan David Marco (Saddle Madrid, Madrid) y Juan Pedro López (DelARDE Restaurante, Navas de San Juan, Jaén).

De esta forma, el desarrollo del concurso Cocinero del Año pone a prueba las aptitudes de todos los aspirantes que han de demostrar su valía en directo. En cada semifinal, los seis equipos tendrán cinco horas para elaborar un menú completo, compuesto por entrante, plato principal y postre.

Por su parte, el certamen al Camarero del Año, que pone en valor el trabajo de los profesionales de sala, consiste en que los seis intervinientes deberán hacer un circuito de pruebas de sala para demostrar sus aptitudes y su profesionalidad.

PROGRAMA

La semifinal que acoge Alicante del concurso Cocinero y Camarero del Año en el CdT se desarrollará de 10.00 a 19.00 horas y combinará competición, formación, debate y gastronomía en vivo. Durante la mañana, de 10.00 a 15.00, tendrán lugar de forma simultánea las pruebas oficiales de los concursos de cocina y sala.

El programa comenzará a las 10.00 horas con el coloquio '¿Dónde están las mujeres en gastronomía?', moderado por Rocío Riquelme y en el que participarán ponentes de Mujeres en Gastronomía (MEG). Continuará a las 10.20 con una cata hedonista dirigida por Yolanda Nieto, directora de 'marketing' de Amarga y Pica y, a continuación, tendrá lugar un 'showcooking' a cargo de Silvia Antón, 'culinary advisor' de Florette, centrado en el papel de la IV gama en la restauración 'gourmet'.

A las 11.20 horas será el turno de una demostración gastronómica a cargo de Líderes de Asociaciones de Hostelería Alicantina. La jornada continuará a las 12.20 con una mesa redonda sobre los retos de la hostelería organizada junto al Ayuntamiento de Alicante y asociaciones del sector, en la que participará la concejala de Comercio, Hostelería y Mercados, Lidia López, según ha detallado el consistorio en un comunicado.

Ya a las 13 horas, intervendrá el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, con la ponencia 'A paisaxe que sabe', que precederá a la degustación de arroces alicantinos ofrecida de 13.30 a 15.30 y que realizará el alumnado del CdT junto a NTGAS.

Por la tarde, el programa retomará su actividad a las 16.00 horas con la ponencia 'La nueva era de los zumos en la mixología', impartida por Mireia Riba, embajadora de Juver Zumos y ganadora del concurso Camarero del Año en 2022.

A las 16.20 horas, tendrá lugar una mesa redonda dedicada al turismo gastronómico "como fuente de sostenibilidad", con voces "referentes" del sector turístico y hostelero como la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet; el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, y el secretario autonómico de Turismo de la Comunitat Valenciana, José Manuel Camarero.

Por su parte, entre las 17.00 y las 19.00 horas tendrá lugar la gala de entrega de premios, que contará con la presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

JURADO

El jurado de la semifinal culinaria de Alicante está copresidido por Susi Díaz (La Finca, Elche) y Joaquín Baeza Rufete (Restaurante Baeza Rufete, Alicante). Otros chefs destacados de la provincia que evaluarán a los participantes son Cristina Figueira (El Xato, La Nucia), Dani Frías (La Ereta, Alicante), Rafa Molina (Tabula Rasa, Alicante), Aurora Torres (Lula by Aurora Torres, Los Montesinos, Alicante), Pablo Montoro (Espacio Montoro, Alicante) y María José San Román (El Monastrell, Alicante).

Completan el jurado los "prestigiosos" periodistas gastronómicos José Carlos Capel y Julia Pérez y los cocineros Raúl Resino (Raúl Resino Restaurante, Benicarló) e Iván Domínguez (NaDo, A Coruña), además de José Puentes y Luis Rodríguez, docentes de la red de CdT, y Sergi Martínez como jurados técnicos. Baeza Rufete y Resino han sido ganadores del concurso Cocinero del Año.

Por su parte, el jurado de la semifinal de Alicante del concurso Camarero del Año está compuesto por "grandes profesionales de sala a nivel nacional" entre los que están el metre Casto Copete y Elisabeth Gomes, ambos de Alicante. Casto Copete, Iratxe Miranda, Ángela Marulanda y David Seijas valorarán las pruebas de mesa, mientras que Elisabeth Gomes, Joan Francesc Gallego, David Mazón e Iván Talens serán jurados de barra.

Por su parte, Mireia Riba será jurado técnico de barra y el "veterano" Mariano Castellanos jurado técnico de mesa. Asimismo, el "reconocido" metre y sumiller murciano Antonio Chacón ejercerá de presidente y coordinador del jurado del concurso Camarero del Año.

Los concursos Cocinero y Camarero del Año son dos eventos hermanos bienales, organizados por Grupo Caterdata, que, en esta edición constan de dos semifinales. La primera tuvo lugar en A Coruña el pasado 3 de abril, con el apoyo de la Diputación de A Coruña, y la segunda se celebrará en Alicante el 13 de noviembre. La gran final será en marzo de 2026 en el marco de Alimentaria & Hostelco, una feria que tiene lugar en Barcelona cada dos años.

Esta es la X edición del concurso Cocinero del Año, un certamen que ha descubierto a más de 70 estrellas Michelin en países como España, Austria, Alemania y Suiza. El primer ganador de este certamen, celebrado el año 2006, fue el conocido chef Jordi Cruz, que lidera el restaurante Àbac de Barcelona.

El vencedor de la última edición fue el oscense Toño Rodríguez, del restaurante La Era de Los Nogales (Sardas, Huesca), que obtuvo su primera estrella Michelin en la gala que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en Murcia. También han ganado este concurso Beatriz Sotelo, José Carlos Fuentes (Señor Pepe), Víctor Manuel Rodrigo (Samsha), Joaquín Baeza Rufete (Restaurante Baeza & Rufete), Raúl Resino (Raúl Resino Restaurante), Álvaro Salazar (Voro **) y Cristóbal Muñoz (Ambivium). Por su parte, el certamen Camarero del Año llega a su VI edición, después de comenzar en 2012 para "poner de relieve el trabajo en sala".

COLABORADORES

Alimentaria-Hostelco encabeza la lista de instituciones y empresas que dan su apoyo al concurso Cocinero y Camarero del Año 2026. Otras instituciones y compañías del sector como el Ayuntamiento de Alicante, la Diputación de A Coruña, Mahou-San Miguel, Juver, Bonduelle, Cirio, Cola-Cao, Florette, Amarga y Pica, Nocilla, GGM Gastro, La Finca Jiménez Barbero, Solan de Cabras, Pascual, Mocay, Duni y Gary's apoyan a este certamen, "uno de los más importantes del sector gastronómico nacional".