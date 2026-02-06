Chema Madoz crea el Centre del Carme una "simbiosis" de su "pasión" por la música y los libros

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) inaugura la exposición 'Letra y compás' en la que el Premio Nacional de Fotografía, Chema Madoz crea, por primera vez, una "simbiosis" entre dos de sus pasiones: la música y los libros - JUAN PEIRÓ/CONSORCIO MUSEOS

VALÈNCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) inaugura la exposición 'Letra y compás' en la que el Premio Nacional de Fotografía, Chema Madoz crea, por primera vez, una "simbiosis" entre dos de sus pasiones: la música y los libros. Compuesta por 50 fotografías, la muestra invita al espectador a descubrir la "poesía visual" de uno de los fotógrafos españoles más reconocidos internacionalmente en la actualidad.

Una partitura musical realizada en un telar, una araña tocando el piano, una rana en clave de sol, dos flautas convertidas en un arma peligrosa, una persiana musical, un látigo convertido en nota, un libro espejo, un violín cuchilla y un libro de arena son algunas de las imágenes con las que el artista madrileño anima al público a adentrarse en su universo de fantasía, armonía y belleza.

'Letra y compás' se podrá ver en el CCCC de Valencia del 6 de febrero al 18 de mayo. El proyecto ha sido producido por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) y presentado este viernes por el director-gerente del CMCV, Nicolás Bugeda, acompañado por el comisario de la muestra, Juan Pedro Font de Mora, quienes han excusado la asistencia del artista por motivos de salud, pero han anunciado que Chema Madoz tiene previsto visitarla en los próximos meses con motivo de la presentación del catálogo que están preparando.

La exposición está estructurada en 50 fotografías, 25 el mundo del libro y 25 del mundo de la música, que se mezvlan entre ellas. El comisario ha explicado que "han formado un pentagrama gigante y las fotografías se han convertido en notas musicales, por eso, cada una tiene una altura distinta creando una sinfonía fotográfica".

Por su parte, Bugeda ha señalado que "esta exposición es una oportunidad para acercarse a la obra de uno de los fotógrafos españoles más importantes en estos momentos y con mayor proyección internacional", y ha añadido que "es inédita y se trata de una generosa simbiosis entre la literatura y la música".

"LO COTIDIANO EN POESÍA"

Para el director del Consorci, "la obra de Madoz conecta muy bien con todos los públicos al tratarse de elementos de la vida cotidiana que cualquier persona, sea cual sea su edad, puede identificar fácilmente y, tiene también, una lectura muy profunda". De esta manera, ha remarcado que "sus composiciones invitan a reír y a ver la vida desde otra perspectiva, él convierte lo cotidiano en poesía y motiva a ver la belleza en las pequeñas cosas del día a día".

"A Chema Madoz lo conoce todo el mundo por ser un gran fotógrafo, pero creo que lo que la gente desconoce es que es un artista multidisciplinar, escultor, pintor, es capaz de coser y de interactuar con la fotografía y todo esto son valores que me gustaría destacar", ha subrayado Bugeda.

Por su parte, el comisario de la muestra ha explicado que "Madoz es un constructor de la imagen, los objetos imposibles que crea son totalmente reales, aunque parezca una paradoja, lo que hace que su obra adquiera mayor importancia en la era digital del siglo XXI". Al hilo, ha resaltado que "los crea desde su estudio con objetos cotidianos que encuentra en los lugares más insospechados, principalmente en los rastros". "En sus fotografías hay artificio, pero no hay mentira", ha remarcado.

La obsesión de Madoz se centra en la combinación de objetos para convertirlos el algo distinto, en muchos casos con claras referencias surrealistas. "Es muy interesante la relación que mantuvo con Joan Brossa ya que, sin conocerse, estaban haciendo algo parecido, Brossa con la poesía y Madoz con la fotografía como herramienta", ha explicado Font de Mora y, fruto de esa amistad, surgió el libro 'Fotopoemario' (La Fábrica Editorial, 2004), que combina obra de ambos.

En los últimos años, Madoz ha desarrollado su vinculación con el mundo de los libros, no sólo a través de sus fotografías, sino también por las colaboraciones con escritores, además de Joan Brossa, también con Leopoldo María Panero o, a título póstumo, Ramón Gómez de la Serna (poniendo imagen a sus aforismos). Además, debido a colaboración con distintas editoriales y museos ha publicado una veintena de libros.

Pero, según Font de Mora, también "ama la música" y esta exposición es un "homenaje a la música" y es la primera vez que une en una muestra sus dos grandes pasiones: la música y la letra. "Madoz habría querido ser músico, sus fotografías están llenas de musicalidad, de equilibrio", ha comentado.

Además, el comisario ha contado que Madoz hizo una reflexión: "Si con siete notas se pueden hacer verdaderas obras de arte musicales, imaginaros con la cantidad de objetos cotidianos, la de combinaciones que se pueden hacer para crear objetos imposibles o elementos surrealistas".

"UNA SINFONÍA VISUAL"

Siguiendo la estética del artista, el propio montaje de la exposición ofrece un juego visual en forma de partitura e introduce al visitante en un inmenso pentagrama con las imágenes dispuestas a distintas alturas como si de notas musicales se tratara "para componer una sinfonía visual de carácter surrealista, acompañadas con frases relacionadas con los libros y la música de distintos pensadores", ha explicado su comisario.

"Madoz nunca pone títulos a las fotografías, porque piensa que ponerle un título le corta las alas al espectador a la hora de imaginar lo que quiere ver de esa fotografía", ha afirmado Font de Mora, y ha contado que el museo va a poner un juego para los espectadores para que pongan títulos y después publicarán las propuestas en redes sociales.

La presentación de la obra ha coincidido con el 200 anivesario del nacimiento de la fotografía y, es por ello que, el Centro del Carme ha ha hecho un homenaje a la imagen. "En estos momentos tenemos tres grandes exposiciones dedicadas a la imagen", ha destacado Bugeda.

En esta línea, el director ha agregado que "con la exposición de Chema Madoz, unida a las propuestas de videocreación de un pionero en la materia como es Pepe Beas y de las exposiciones 'Circuito cerrado' y 'El ritual del Respawn' el Centre del Carme se convierte este año en un lugar de referencia para el estudio de la imagen, de la imagen estática y de la imagen en movimiento".