La CHJ finaliza las 17 obras de emergencia de la dana tras invertir más de 220 millones de euros

Actuación en Chiva - CHJ

VALÈNCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha concluido las 17 obras de emergencia ejecutadas para reparar los daños ocasionados por la dana del 29 de octubre de 2024. Tras más de un año y medio de trabajo, el organismo culmina unas actuaciones que han recuperado los cauces y las infraestructuras dañadas y permitido "reforzar la resiliencia del dominio público hidráulico y mejorar la respuesta frente a futuras inundaciones".

Según ha apuntado la CHJ en un comunicado, las actuaciones han supuesto un "auténtico reto" para el organismo, que ha gestionado más de 220 millones de euros por la vía de urgencia. Los trabajos se han desarrollado mayoritariamente en la provincia de Valencia, aunque también se han realizado intervenciones en zonas de Teruel, Cuenca y Castellón.

"Hemos trabajado a contrarreloj para terminar todas las actuaciones y podemos decir que hemos cumplido con los principales objetivos de estas obras de emergencia. Se han restaurado los daños provocados por la dana, hemos mejorado la protección de los entornos urbanos, hemos ampliado y mejorado la capacidad de desagüe de los cauces y, por último, se ha restituido el servicio en infraestructuras hídricas tan importantes como el Canal Júcar-Turia o el Canal Camp de Túria", ha explicado el director técnico, Manuel Torán.

Las obras de emergencia, además, han contado con apoyo técnico y científico "muy importante" por parte del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), un organismo que ha colaborado "de manera directa" en la "comprensión hidráulica de lo sucedido durante la fatídica jornada de la dana del 29 de octubre del 2024", que dejó 230 víctimas mortales en la provincia.

"Los modelos hidráulicos que han realizado nos han permitido comprender el comportamiento de los caudales en un episodio totalmente extraordinario. Al mismo tiempo, el Cedex ha colaborado en las soluciones ejecutadas en algunas zonas entre las que destacan el barranco del Poyo a su paso por Chiva y en el encauzamiento urbano del río Magro a su paso por Utiel. En ambos casos la capacidad hidráulica final se ha ampliado de forma considerable", ha indicado Torán.

Los trabajos de emergencia ejecutados en la cuenca del Poyo, desde su cabecera en Chiva hasta su desembocadura en l'Albufera, han tenido el objetivo de reforzar la protección del cauce frente a futuras inundaciones. Para ello, el organismo ha actuado sobre los tramos más afectados por la riada, recuperando los daños ocasionados y, al mismo tiempo, aumentando la capacidad hidráulica del barranco para mejorar su comportamiento frente a futuros episodios de avenida.

En la cabecera del barranco del Poyo, a su paso por el casco urbano de Chiva, las obras ejecutadas han logrado aumentar la capacidad de desagüe del cauce hasta casi triplicar la existente antes de la dana. Además, se ha mejorado la circulación del agua en caso de avenida y se ha optimizado el comportamiento hidráulico del barranco, reduciendo "significativamente" el riesgo para el municipio.

Aguas abajo, a su paso por Riba-roja de Túria, se ha ejecutado una nueva mota que incrementará la seguridad de la zona industrial y de las viviendas del entorno. En Torrent, se han estabilizado las márgenes mediante un sistema de bulonado y gunitado con hormigón, aumentando la protección del polígono Mas del Jutge.

RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL

En su último tramo, a su paso por Paiporta, Picanya, Massanassa y Catarroja, el barranco ha sido objeto de una "reconstrucción integral" que ha permitido reforzar la estabilidad de los taludes mediante escollera, geotextil de contención y geoceldas con tierra vegetal y plantaciones, configurando un cauce "con mayor capacidad de desagüe, más estable y mejor preparado para responder ante futuras avenidas".

Las actuaciones se han completado con diferentes intervenciones en otros barrancos y afluentes de la cuenca del Poyo, como la rambla de la Horteta o los barrancos del Pozalet, Gallego, Señor y Peque, donde también se han ejecutado trabajos de reconstrucción, limpieza y adecuación de los cauces para mejorar su respuesta frente a futuras avenidas.

MAGRO

La cuenca del río Magro fue otro de los puntos más afectados por la dana del 29 de octubre de 2024. Uno de los principales objetivos de las obras de emergencia ha sido mejorar la seguridad de las poblaciones ribereñas frente a futuras avenidas, adaptando los cauces para responder mejor ante episodios similares.

En Utiel se ha reconstruido el encauzamiento que atraviesa el municipio, duplicando su capacidad de desagüe. Aguas abajo, en los municipios de Alfarb, Real, Carlet, l'Alcúdia, Guadassuar y Algemesí, se han levantado escolleras y muros de gaviones en la margen derecha del río utilizando el material obtenido durante la adecuación del propio cauce, una solución que permitirá reducir los daños en caso de nuevas crecidas. Además, las actuaciones han permitido ensanchar la sección del río y mejorar su capacidad hidráulica hasta su desembocadura en el Júcar.

Los trabajos también se han extendido a varios afluentes del Magro, como el río Buñol, donde se ha incrementado la capacidad de desagüe del cauce a su paso por el municipio mediante la eliminación de varias edificaciones en la zona de la Poza Paraíso y la mejora del drenaje del paraje del Turche.

Las actuaciones de emergencia también han incluido la presa de Forata, donde la retirada de sedimentos ha permitido recuperar la plena operatividad de uno de sus órganos de desagüe. Posteriormente, se ha reforzado la margen derecha de la infraestructura para incrementar su seguridad y resiliencia frente a futuras avenidas extraordinarias.

Las actuaciones de emergencia puestas en marcha a lo largo del río Turia se han centrado en recuperar la funcionalidad del cauce y su valor ambiental. Para ello, las soluciones se han adaptado a las características de cada tramo, permitiendo recuperar la morfología del río, retirar los principales elementos obstructivos y devolver este espacio natural a su estado previo a la riada.

Las actuaciones se han desarrollado a lo largo de más de 75 kilómetros de cauce, desde Sot de Chera hasta València, atravesando diez municipios: Sot de Chera, Gestalgar, Bugarra, Pedralba, Vilamarxant, Riba-roja de Túria, Manises, Paterna, Quart de Poblet y València. Además, las actuaciones han permitido recuperar distintos puntos del Parque Fluvial del Turia e instalar cuatro nuevas pasarelas peatonales.

Las obras de emergencia también han permitido recuperar varias infraestructuras estratégicas para garantizar el abastecimiento de agua, el regadío y la gestión de los recursos hídricos. Además de reparar los daños ocasionados por la dana, las actuaciones han incorporado soluciones que refuerzan la seguridad y la resiliencia de estas instalaciones frente a futuros episodios extremos.

Entre las intervenciones más relevantes destaca la reconstrucción del canal Júcar-Turia, una infraestructura esencial para el abastecimiento de agua potable a la ciudad de València y su área metropolitana. Asimismo, se han recuperado el canal Camp de Túria, garantizando nuevamente el abastecimiento a Villar del Arzobispo y el riego de unas 24.500 hectáreas, y las estaciones de aforo del Sistema de Información Hidrológica (SAIH), que han sido reconstruidas e incorporan los sistemas de comunicación más avanzados para reforzar el seguimiento y la gestión de futuros episodios de avenida.