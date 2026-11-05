La CHJ inicia los trabajos de emergencia para reparar los daños provocados por el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón)

La CHJ inicia los trabajos de emergencia para reparar los daños provocados por el incendio de la Vall d'Uixó - CHJ

CASTELLÓ 5 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) acaba de iniciar los trabajos para reparar los daños ocasionados al dominio público hidráulico por el incendio forestal que este verano afectó a numerosos municipios de la Plana Baixa y de la Sierra de Espadán, en la provincia de Castellón.

Las actuaciones, aprobadas por vía de emergencia a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cuentan con un presupuesto de dos millones de euros y se centran, principalmente, en la retirada de arbolado y vegetación calcinada del cauce, la restauración de las zonas afectadas y la ejecución de trabajos de restauración y control de la erosión.

El incendio, declarado el pasado 25 de julio en la Vall d'Uixó, calcinó alrededor de 9.568 hectáreas y afectó con distinta intensidad a numerosos términos municipales de la provincia de Castellón y al Parque Natural de la Sierra de Espadán. El fuego quedó controlado el 4 de agosto, después de más de una semana de trabajos de extinción.

Según las estimaciones realizadas por los técnicos de la Comisaría de Aguas de la CHJ, el incendio ha afectado a aproximadamente 127 kilómetros de cauces de dominio público hidráulico, con una superficie afectada que supera las 55 hectáreas.

Las inspecciones realizadas sobre el terreno han permitido constatar numerosos daños en las diferentes cuencas afectadas por el incendio. Entre ellos destaca la pérdida de suelo y de la cobertura vegetal presente tanto en los cauces como en sus márgenes, formada principalmente por vegetación de porte arbóreo, especialmente pino carrasco, además de matorral, caña común y ejemplares de alcornoque.

Desde el Área de Gestión Medioambiental de la CHJ han señalado que los daños ocasionados sobre el dominio público hidráulico han sido "considerables" y que los trabajos de emergencia tienen como principal objetivo "minimizar los efectos que esta situación podría generar ante la llegada de posibles episodios de lluvias intensas".

La desaparición de la cobertura vegetal como consecuencia del incendio deja el terreno más expuesto frente a la acción del agua. Las raíces y la vegetación contribuyen habitualmente a fijar el suelo, reducir la velocidad de la escorrentía y limitar la erosión.

"Tras un incendio de estas características, la pérdida de esa protección incrementa la posibilidad de que, ante fuertes precipitaciones, se produzcan procesos erosivos y una mayor movilización de tierras, cenizas, restos vegetales y sedimentos hacia los cauces. Estos arrastres pueden acumularse en determinados puntos, con el consiguiente riesgo de afectar a infraestructuras próximas o provocar obstrucciones y colmataciones en obras de paso", han indicado.

TRABAJOS CONTRA LA EROSIÓN

Los trabajos de emergencia ya han comenzado en el término municipal de Artana y está previsto que en los próximos días se extiendan a otras localidades próximas, como la Vall d'Uixó y la Vilavella. La Confederación continuará avanzando conforme a la programación establecida, con intervenciones previstas también en otros municipios afectados por el incendio, como Betxí, Nules, Alfondeguilla, Tales, Alcudia de Veo, Eslida y Onda, entre otros.

Respecto a la retirada de vegetación quemada, estos trabajos se realizan en función de las características y la accesibilidad de cada zona. Para ello, se procede a la retirada del arbolado calcinado y otros restos vegetales o, cuando resulta más adecuado, a su desbroce, astillado y triturado.

El material vegetal retirado se reutilizará en la medida de lo posible priorizando zonas en las que las características del terreno y la existencia de pendientes acusadas puedan favorecer la aparición o intensificación de procesos erosivos, minimizando el transporte y la generación de residuo, para una gestión más eficaz de la actuación.

De esta manera, el material vegetal triturado se aprovechará como mulching -mezclado del material triturado con la capa superficial del terreno- en las zonas contiguas al cauce, y el resto, tanto ramajes como troncos, se reutilizarán para la ejecución de elementos de control de la erosión como fajinas, albarrada y empalizadas.

Este conjunto de actuaciones combinadas permitirá incrementar la infiltración y reducir la erosión, favoreciendo la estabilización del lecho y la regeneración vegetal.